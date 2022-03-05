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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-لا-خطط-لفرض-حالة-الطوارئ-في-روسيا-فيديو---1059491592.html
بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه لا يوجد خطط لفرض حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أن جميع من يشارك بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هم جنود... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T13:28+0000
2022-03-05T14:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأشار الرئيس الروسي، خلال لقاء أجراه مع موظفي قطاع الطيران في روسيا: "الأحكام العرفية يتم إدخالها بموجب القانون في حالة الاعتداء الخارجي، بما في ذلك في مناطق محددة من الأعمال العدائية، لكن ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون".وتحدث الرئيس الروسي عن المتطوعين الذين توافدوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية للذهاب إلى أوكرانيا، معربا عن امتنانه للاندفاع الوطني والرغبة في الدعم، لكنه أشار إلى أن مساعدتهم ليست مطلوبة في الوقت الحالي.وقال بوتين: "المجندون لا يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا ولا نخطط للقيام بذلك... ولا تخطط روسيا لإشراك أولئك الذين يشاركون في معسكرات التدريب في العملية الخاصة في أوكرانيا"، مؤكدا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من المقاتلين المحترفين فقط.تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العاشرعلى التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/تغطية-مباشرةاليوم-العاشر-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059470228.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين

13:28 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 05.03.2022)
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه لا يوجد خطط لفرض حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أن جميع من يشارك بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هم جنود محترفون وليسوا مجندين، موجها الشكر الكبير للمواطنين الذين تطوعوا وتوجهوا إلى مكاتب التجنيد.
وأشار الرئيس الروسي، خلال لقاء أجراه مع موظفي قطاع الطيران في روسيا: "الأحكام العرفية يتم إدخالها بموجب القانون في حالة الاعتداء الخارجي، بما في ذلك في مناطق محددة من الأعمال العدائية، لكن ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون".
وتحدث الرئيس الروسي عن المتطوعين الذين توافدوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية للذهاب إلى أوكرانيا، معربا عن امتنانه للاندفاع الوطني والرغبة في الدعم، لكنه أشار إلى أن مساعدتهم ليست مطلوبة في الوقت الحالي.

"أما بالنسبة للمتطوعين والشباب الذين يأتون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، فنحن ممتنون لهم على هذا الاندفاع الوطني، والرغبة في دعم الوطن، ودعم القوات المسلحة، ولكن ... مساعدتهم غير مطلوبة".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال بوتين: "المجندون لا يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا ولا نخطط للقيام بذلك... ولا تخطط روسيا لإشراك أولئك الذين يشاركون في معسكرات التدريب في العملية الخاصة في أوكرانيا"، مؤكدا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من المقاتلين المحترفين فقط.
بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
16:27 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العاشرعلى التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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