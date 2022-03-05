https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-لا-خطط-لفرض-حالة-الطوارئ-في-روسيا-فيديو---1059491592.html
بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه لا يوجد خطط لفرض حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أن جميع من يشارك بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هم جنود... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T13:28+0000
2022-03-05T13:28+0000
2022-03-05T14:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأشار الرئيس الروسي، خلال لقاء أجراه مع موظفي قطاع الطيران في روسيا: "الأحكام العرفية يتم إدخالها بموجب القانون في حالة الاعتداء الخارجي، بما في ذلك في مناطق محددة من الأعمال العدائية، لكن ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون".وتحدث الرئيس الروسي عن المتطوعين الذين توافدوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية للذهاب إلى أوكرانيا، معربا عن امتنانه للاندفاع الوطني والرغبة في الدعم، لكنه أشار إلى أن مساعدتهم ليست مطلوبة في الوقت الحالي.وقال بوتين: "المجندون لا يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا ولا نخطط للقيام بذلك... ولا تخطط روسيا لإشراك أولئك الذين يشاركون في معسكرات التدريب في العملية الخاصة في أوكرانيا"، مؤكدا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من المقاتلين المحترفين فقط.تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العاشرعلى التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/تغطية-مباشرةاليوم-العاشر-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059470228.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
13:28 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 05.03.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه لا يوجد خطط لفرض حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أن جميع من يشارك بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هم جنود محترفون وليسوا مجندين، موجها الشكر الكبير للمواطنين الذين تطوعوا وتوجهوا إلى مكاتب التجنيد.
وأشار الرئيس الروسي، خلال لقاء أجراه مع موظفي قطاع الطيران في روسيا: "الأحكام العرفية يتم إدخالها بموجب القانون في حالة الاعتداء الخارجي، بما في ذلك في مناطق محددة من الأعمال العدائية، لكن ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون".
وتحدث الرئيس الروسي
عن المتطوعين الذين توافدوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية للذهاب إلى أوكرانيا، معربا عن امتنانه للاندفاع الوطني والرغبة في الدعم، لكنه أشار إلى أن مساعدتهم ليست مطلوبة في الوقت الحالي.
"أما بالنسبة للمتطوعين والشباب الذين يأتون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، فنحن ممتنون لهم على هذا الاندفاع الوطني، والرغبة في دعم الوطن، ودعم القوات المسلحة، ولكن ... مساعدتهم غير مطلوبة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال بوتين: "المجندون لا يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا
ولا نخطط للقيام بذلك... ولا تخطط روسيا لإشراك أولئك الذين يشاركون في معسكرات التدريب في العملية الخاصة في أوكرانيا"، مؤكدا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من المقاتلين المحترفين فقط.
بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العاشرعلى التوالي
، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.