https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-يصف-موقف-الغرب-من-أوكرانيا-بأنه-مسرح-عبثي-1059496388.html

بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي

بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي، مشيرا إلى أنهم يقولون إن "الأسود هو الأبيض والأبيض هو الأسود". 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T14:58+0000

2022-03-05T14:58+0000

2022-03-05T14:58+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وعقد الرئيس الروسي، اليوم السبت، اجتماعا مع طاقم طيران الخطوط الجوية الروسية، وسُئل خلال الاجتماع سؤالا عن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن سلطات كييف بدأت مؤخرا في التصريح علنا ​​بأنها لن تمتثل لاتفاقيات مينسك.وأكد الرئيس الروسي أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.وأضاف: "فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا".وأشار بوتين إلى أن روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط في أوكرانيا، يستخدمون الجهاديين ويدفعونهم ضد الجيش الروسي، لكن دون جدوى.وتابع: "انظروا، أكثر من 6000 شاب وطالب احتجزوا كرهائن في سومي وخاركوف. أخذوهم إلى محطة السكة الحديد ويحتجزونهم لليوم الثالث".

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روسيا