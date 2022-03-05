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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-يصف-موقف-الغرب-من-أوكرانيا-بأنه-مسرح-عبثي-1059496388.html
بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي
بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي، مشيرا إلى أنهم يقولون إن "الأسود هو الأبيض والأبيض هو الأسود". 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:58+0000
2022-03-05T14:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وعقد الرئيس الروسي، اليوم السبت، اجتماعا مع طاقم طيران الخطوط الجوية الروسية، وسُئل خلال الاجتماع سؤالا عن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن سلطات كييف بدأت مؤخرا في التصريح علنا ​​بأنها لن تمتثل لاتفاقيات مينسك.وأكد الرئيس الروسي أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.وأضاف: "فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا".وأشار بوتين إلى أن روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط في أوكرانيا، يستخدمون الجهاديين ويدفعونهم ضد الجيش الروسي، لكن دون جدوى.وتابع: "انظروا، أكثر من 6000 شاب وطالب احتجزوا كرهائن في سومي وخاركوف. أخذوهم إلى محطة السكة الحديد ويحتجزونهم لليوم الثالث".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-إذا-استمرت-القيادة-الأوكرانية-فيما-تفعله-فسوف-يثير-ذلك-تساؤلات-حول-مستقبل-الدولة-الأوكرانية-1059491803.html
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-لا-خطط-لفرض-حالة-الطوارئ-في-روسيا-فيديو---1059491592.html
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روسيا

بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي

14:58 GMT 05.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 3 مارس2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي، مشيرا إلى أنهم يقولون إن "الأسود هو الأبيض والأبيض هو الأسود".
وعقد الرئيس الروسي، اليوم السبت، اجتماعا مع طاقم طيران الخطوط الجوية الروسية، وسُئل خلال الاجتماع سؤالا عن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن سلطات كييف بدأت مؤخرا في التصريح علنا ​​بأنها لن تمتثل لاتفاقيات مينسك.
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
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بوتين: إذا استمرت القيادة الأوكرانية فيما تفعله فسوف يثير ذلك تساؤلات حول مستقبل الدولة الأوكرانية
13:39 GMT
وأكد الرئيس الروسي أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.
وأضاف: "فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا".
وأشار بوتين إلى أن روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط في أوكرانيا، يستخدمون الجهاديين ويدفعونهم ضد الجيش الروسي، لكن دون جدوى.
وتابع: "انظروا، أكثر من 6000 شاب وطالب احتجزوا كرهائن في سومي وخاركوف. أخذوهم إلى محطة السكة الحديد ويحتجزونهم لليوم الثالث".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
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بوتين شاكرا الروس الذين التحقوا بمكاتب التجنيد: ممتن لاندفاعكم لكن المشاركة تقتصر على المحترفين
13:28 GMT
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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