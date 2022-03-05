https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-يصف-موقف-الغرب-من-أوكرانيا-بأنه-مسرح-عبثي-1059496388.html
بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي
بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي، مشيرا إلى أنهم يقولون إن "الأسود هو الأبيض والأبيض هو الأسود". 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:58+0000
2022-03-05T14:58+0000
2022-03-05T14:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وعقد الرئيس الروسي، اليوم السبت، اجتماعا مع طاقم طيران الخطوط الجوية الروسية، وسُئل خلال الاجتماع سؤالا عن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن سلطات كييف بدأت مؤخرا في التصريح علنا بأنها لن تمتثل لاتفاقيات مينسك.وأكد الرئيس الروسي أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.وأضاف: "فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا".وأشار بوتين إلى أن روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط في أوكرانيا، يستخدمون الجهاديين ويدفعونهم ضد الجيش الروسي، لكن دون جدوى.وتابع: "انظروا، أكثر من 6000 شاب وطالب احتجزوا كرهائن في سومي وخاركوف. أخذوهم إلى محطة السكة الحديد ويحتجزونهم لليوم الثالث".
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-إذا-استمرت-القيادة-الأوكرانية-فيما-تفعله-فسوف-يثير-ذلك-تساؤلات-حول-مستقبل-الدولة-الأوكرانية-1059491803.html
https://arabic.sputniknews.com/20220305/بوتين-لا-خطط-لفرض-حالة-الطوارئ-في-روسيا-فيديو---1059491592.html
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روسيا
بوتين يصف موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي
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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الغرب من أوكرانيا بأنه مسرح عبثي، مشيرا إلى أنهم يقولون إن "الأسود هو الأبيض والأبيض هو الأسود".
وعقد الرئيس الروسي، اليوم السبت، اجتماعا مع طاقم طيران الخطوط الجوية الروسية، وسُئل خلال الاجتماع سؤالا عن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن سلطات كييف بدأت مؤخرا في التصريح علنا بأنها لن تمتثل لاتفاقيات مينسك.
وأكد الرئيس الروسي أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا أوشك على الانتهاء.
وأضاف: "فإن أحد متطلباتنا الرئيسية هو نزع السلاح، أي أننا نساعد المواطنين والمقيمين في دونباس على السعي للحصول على وضع محايد لأوكرانيا، والسعي إلى نزع السلاح من البلاد، لأنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ماهية الأسلحة الموجودة في أوكرانيا".
وأشار بوتين إلى أن روسيا ترصد مسلحين من الشرق الأوسط في أوكرانيا، يستخدمون الجهاديين ويدفعونهم ضد الجيش الروسي، لكن دون جدوى.
وتابع: "انظروا، أكثر من 6000 شاب وطالب احتجزوا كرهائن في سومي وخاركوف. أخذوهم إلى محطة السكة الحديد ويحتجزونهم لليوم الثالث".