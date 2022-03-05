https://arabic.sputniknews.com/20220305/تشاووش-أوغلو-نتعاون-مع-أذربيجان-في-إجلاء-الرعايا-من-أوكرانيا-1059498835.html
تشاووش أوغلو: نتعاون مع أذربيجان في إجلاء الرعايا من أوكرانيا
تشاووش أوغلو: نتعاون مع أذربيجان في إجلاء الرعايا من أوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده وأذربيجان يتعاونان في إجلاء رعايا البلدين العالقين في أوكرانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:24+0000
2022-03-05T15:24+0000
2022-03-05T15:24+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048085942_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_41c327c10332671dbcbf4c0eb7e08dbf.jpg
جاء ذلك ضمن كلمة أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، بالعاصمة الأذربيجانية، باكو، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح أن البلدين يواصلان التعاون بهدف إجلاء رعاياهما من أوكرانيا دون تمييز.وأشار إلى أنه بحث مع الوزير الأذربيجاني، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية كثيرة من بينها التطورات الأخيرة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/وزير-خارجية-أمريكا-لنظيره-الصيني-العالم-يتصرف-بتناغم-لرفض-الحرب-ضد-أوكرانيا-1059496543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048085942_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_be12f39622b14298fc39cd698ffdf844.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تشاووش أوغلو: نتعاون مع أذربيجان في إجلاء الرعايا من أوكرانيا
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده وأذربيجان يتعاونان في إجلاء رعايا البلدين العالقين في أوكرانيا.
جاء ذلك ضمن كلمة أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، بالعاصمة الأذربيجانية، باكو، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأوضح أن البلدين يواصلان التعاون بهدف إجلاء رعاياهما من أوكرانيا دون تمييز.
وأشار إلى أنه بحث مع الوزير الأذربيجاني، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية كثيرة من بينها التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.