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تشاووش أوغلو: نتعاون مع أذربيجان في إجلاء الرعايا من أوكرانيا
تشاووش أوغلو: نتعاون مع أذربيجان في إجلاء الرعايا من أوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده وأذربيجان يتعاونان في إجلاء رعايا البلدين العالقين في أوكرانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:24+0000
2022-03-05T15:24+0000
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جاء ذلك ضمن كلمة أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، بالعاصمة الأذربيجانية، باكو، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح أن البلدين يواصلان التعاون بهدف إجلاء رعاياهما من أوكرانيا دون تمييز.وأشار إلى أنه بحث مع الوزير الأذربيجاني، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية كثيرة من بينها التطورات الأخيرة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/وزير-خارجية-أمريكا-لنظيره-الصيني-العالم-يتصرف-بتناغم-لرفض-الحرب-ضد-أوكرانيا-1059496543.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تشاووش أوغلو: نتعاون مع أذربيجان في إجلاء الرعايا من أوكرانيا

15:24 GMT 05.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده وأذربيجان يتعاونان في إجلاء رعايا البلدين العالقين في أوكرانيا.
جاء ذلك ضمن كلمة أدلى بها في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف، بالعاصمة الأذربيجانية، باكو، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير خارجية أمريكا لنظيره الصيني: العالم يتصرف بتناغم لرفض الحرب ضد أوكرانيا
14:59 GMT
وأوضح أن البلدين يواصلان التعاون بهدف إجلاء رعاياهما من أوكرانيا دون تمييز.
وأشار إلى أنه بحث مع الوزير الأذربيجاني، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية كثيرة من بينها التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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