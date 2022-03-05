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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/تغطية-مباشرةاليوم-العاشر-للعملية-العسكرية-الروسية-لحماية-دونباس-1059470228.html
تغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العاشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:27+0000
2022-03-05T16:27+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

16:27 GMT 05.03.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العاشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
16:43 GMT 05.03.2022
مروحية هجومية من طراز مي-24 في السماء فوق أرميانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
16:33 GMT
16:43 GMT 05.03.2022
الرئاسة التركية: زيلينسكي أكد لأردوغان استعداده للقاء بوتين في اسطنبول أو أنقرة، وأبلغ أردوغان بوتين بذلك.
16:37 GMT 05.03.2022
رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي: إن الجانب الأوكراني خلال الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا أظهر القدرة على التفاوض.
16:27 GMT 05.03.2022
الخارجية الروسية: موسكو تطالب سلطات دول البلطيق باتخاذ إجراءات لحماية السفارات الروسية.
16:26 GMT 05.03.2022
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ينظر في تقديم قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لكييف الأسبوع المقبل.
16:25 GMT 05.03.2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الاعتداء على دبلوماسي روسي في ليتوانيا
16:18 GMT
16:25 GMT 05.03.2022
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة من طراز "مي-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وطائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي-2"
16:25 GMT 05.03.2022
السلطات الألمانية تفرض غرامة قدرها 25 ألف يورو على قناة RT، يجب دفعها بحلول 16 مارس، وهددت بغرامة قدرها 40 ألف يورو إذا لم يتم إيقاف البث بحلول 16 مارس.
16:24 GMT 05.03.2022
الدفاع الروسية: لا يمكن لمدني واحد أن يترك ماريوبول وفولنوفاكي على طول الممرات الأمنية، الكتائب القومية استغلت "نظام وقف إطلاق النار" لتقوية مواقعها.
16:24 GMT 05.03.2022
الدفاع الرسوية تعلن إسقاط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو-27" في جيتومير خلال معارك جوية
16:16 GMT 05.03.2022
قاديروف يعرض على زيلينسكي نقل السلطة إلى الرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش.
16:10 GMT 05.03.2022
بحسب مصادر إعلامية أمريكية، فقد دعا الرئيس الأوكراني مجددًا إلى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى البلاد، وحظر استيراد النفط الروسي، وفصل روسيا عن نظام الفيزا وماستركارد.
16:07 GMT 05.03.2022
وسائل إعلام أكرانية تؤكد أنه قد تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في 7 مارس/آذار الحالي.
16:00 GMT 05.03.2022
قوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
مصدر: القوميون الأوكرانيون يعتزمون قتل 9 طلاب عراقيين محتجزين في سكن جامعي
15:52 GMT
15:41 GMT 05.03.2022
الجيش الأوكراني يغادر مواقعه في مقاطعة خيرسون تاركا قاعدة مليئة بالعتاد والأسلحة - الدفاع الروسية
15:24 GMT 05.03.2022
السفارة الهندية لدى أوكرانيا تعلن إجلاء جميع المواطنين الهنود من قرية بيسوتشين بمقاطعة خاركوف
14:58 GMT 05.03.2022
دونيتسك: قصفت القوات الأوكرانية قرية ياسينوفاتايا بقذائف الهاون
14:41 GMT 05.03.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين: إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على العالم بأسره
14:34 GMT
13:34 GMT 05.03.2022
بوتين: قُتل في دونباس ما يصل إلى 14 ألف شخص والغرب يفضل عدم ملاحظة ذلك
13:28 GMT 05.03.2022
بوتين: الغرب وعد بالتأثير على كييف لإجلاء الطلبة الأجانب من خاركوف، لكنهم لم يفعلوا شيئا
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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