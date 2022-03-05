https://arabic.sputniknews.com/20220305/خبير-روسيا-ستكون-بالمرصاد-لمحاولات-تغلغل-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرنيا--1059497461.html
خبير: روسيا ستكون بالمرصاد لمحاولات تغلغل المرتزقة الأجانب في أوكرنيا
خبير: روسيا ستكون بالمرصاد لمحاولات تغلغل المرتزقة الأجانب في أوكرنيا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال لقائه بموظفي شركات الطيران الروسية، أن روسيا ترصد وجود مسلحين من منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:07+0000
2022-03-05T15:07+0000
2022-03-05T15:07+0000
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حول العالم
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خبير: روسيا ستكون بالمرصاد لمحاولات تغلغل المرتزقة الأجانب في أوكرنيا
خبير: روسيا ستكون بالمرصاد لمحاولات تغلغل المرتزقة الأجانب في أوكرنيا
وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد أعلنت أن قاعدة "التنف" التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا، باتت معسكرا لتدريب إرهابيي "داعش" قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد.يقول الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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خبير: روسيا ستكون بالمرصاد لمحاولات تغلغل المرتزقة الأجانب في أوكرنيا
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال لقائه بموظفي شركات الطيران الروسية، أن روسيا ترصد وجود مسلحين من منطقة الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية في أوكرانيا.
وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية قد أعلنت أن قاعدة "التنف" التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا، باتت معسكرا لتدريب إرهابيي "داعش" قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد.
يقول الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سبق وصرح بشكل علني، وبشر ببدء وصول أكثر من 16 ألف مقاتل لدى الشركات الحربية الخاصة، وهم إرهابيون متمرسون قد شاركوا في العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان، لصالح القوات الأمريكية، فضلا عن ذلك، هناك معلومات عن وجود مجموعات كرواتية مسلحة، تعمل بهذا الشكل وبهذه الطريقة الإرهابية المأجورة".
وأضاف الحاج علي "أنه يوجد أيضا معلومات من قاعدة التنف، أكدتها الاستخبارات الروسية الخارجية، عن تحضير وتدريب وتأهيل الإرهابيين، الذين شاركوا في العمليات الإرهابية في سوريا والعراق، لنقلهم إلى أوكرانيا عبر الحدود البولندية، لكن روسيا ستكون لهم بالمرصاد، والتعامل معهم بحزم كما أعلن عن ذلك الرئيس فلاديمير بوتين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..