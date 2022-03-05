https://arabic.sputniknews.com/20220305/دونيتسك-اكتشاف-معامل-لتصنيع-المخدرات-تابعة-للنازيين-الأوكرانيين---1059498189.html
دونيتسك: اكتشاف معامل لتصنيع المخدرات تابعة للنازيين الأوكرانيين
دونيتسك: اكتشاف معامل لتصنيع المخدرات تابعة للنازيين الأوكرانيين
اكتشفت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بالقرب من مدنية ماريوبول معامل ومختبرات لتصنيع "مخدرات قتالية" تابعة للنازيين الأوكرانيين. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:24+0000
2022-03-05T15:24+0000
2022-03-05T15:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد اكتشفت قوات جمهورية دونتسيك مختبرات لإنتاج أدوية مخدرة "قتالية" تابعة للقوميين الأوكرانيين بالقرب من مدنية ماريوبول.وتم العثور على مختبر المخدرات في قرية سوبينو المحررة بالقرب من ماريوبول، حيث توجد قواعد تابعة لمجموعة "برافيو سيكتورا" المحظورة في روسيا.وتابع: "تم العثور على نفس هذه المختبرات بالضبط في قرية مجاورة تم تحريرها. لا أريد لمسها بيدي، يوجد بعض الحقن والقوارير وبعض المساحيق والمستحضرات. يوجد مجمع كامل للإنتاج".الجدير بالذكر، أن استخدام المخدرات في القتال، وبشكل خاص الكبتاغون الذي يحتوي على الأمفيتامين، شائع لدى إرهابيي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، حيث يستخدمها الإرهابيون بهدف إبعاد مشاعر الخوف وتنفيذ جرائم حرب، وتم اكتشاف عدد كبير من المعامل السرية لإنتاج هذه الأدوية في مناطق سيطرة "داعش".
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
دونيتسك: اكتشاف معامل لتصنيع المخدرات تابعة للنازيين الأوكرانيين
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اكتشفت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بالقرب من مدنية ماريوبول معامل ومختبرات لتصنيع "مخدرات قتالية" تابعة للنازيين الأوكرانيين.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد اكتشفت قوات جمهورية دونتسيك مختبرات لإنتاج أدوية مخدرة "قتالية" تابعة للقوميين الأوكرانيين
بالقرب من مدنية ماريوبول.
وتم العثور على مختبر المخدرات في قرية سوبينو المحررة بالقرب من ماريوبول، حيث توجد قواعد تابعة لمجموعة "برافيو سيكتورا" المحظورة في روسيا.
وأفاد المراسل: "تم العثور على مختبر لإنتاج هذه المواد بالقرب من ماريوبول، كان النازيون متمركزين هنا".
وتابع: "تم العثور على نفس هذه المختبرات بالضبط في قرية مجاورة تم تحريرها. لا أريد لمسها بيدي، يوجد بعض الحقن والقوارير وبعض المساحيق والمستحضرات. يوجد مجمع كامل للإنتاج".
ووصف سكان محليون في خاركوف لمراسل وكالة "سبوتنيك"، ملامح المقاتلين النازيين الذين شاهدوهم، وقالوا: إنهم "يتركون انطباعا لدى الناس بأنهم في حالة غير طبيعية بسبب المخدرات، يتصرفون بشكل غير لائق وعنيف، بعيون غاضبة".
الجدير بالذكر، أن استخدام المخدرات في القتال، وبشكل خاص الكبتاغون الذي يحتوي على الأمفيتامين، شائع لدى إرهابيي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، حيث يستخدمها الإرهابيون بهدف إبعاد مشاعر الخوف وتنفيذ جرائم حرب، وتم اكتشاف عدد كبير من المعامل السرية لإنتاج هذه الأدوية في مناطق سيطرة "داعش".