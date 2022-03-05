https://arabic.sputniknews.com/20220305/دونيتسك-اكتشاف-معامل-لتصنيع-المخدرات-تابعة-للنازيين-الأوكرانيين---1059498189.html

دونيتسك: اكتشاف معامل لتصنيع المخدرات تابعة للنازيين الأوكرانيين

دونيتسك: اكتشاف معامل لتصنيع المخدرات تابعة للنازيين الأوكرانيين

اكتشفت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بالقرب من مدنية ماريوبول معامل ومختبرات لتصنيع "مخدرات قتالية" تابعة للنازيين الأوكرانيين. 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T15:24+0000

2022-03-05T15:24+0000

2022-03-05T15:24+0000

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وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد اكتشفت قوات جمهورية دونتسيك مختبرات لإنتاج أدوية مخدرة "قتالية" تابعة للقوميين الأوكرانيين بالقرب من مدنية ماريوبول.وتم العثور على مختبر المخدرات في قرية سوبينو المحررة بالقرب من ماريوبول، حيث توجد قواعد تابعة لمجموعة "برافيو سيكتورا" المحظورة في روسيا.وتابع: "تم العثور على نفس هذه المختبرات بالضبط في قرية مجاورة تم تحريرها. لا أريد لمسها بيدي، يوجد بعض الحقن والقوارير وبعض المساحيق والمستحضرات. يوجد مجمع كامل للإنتاج".الجدير بالذكر، أن استخدام المخدرات في القتال، وبشكل خاص الكبتاغون الذي يحتوي على الأمفيتامين، شائع لدى إرهابيي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، حيث يستخدمها الإرهابيون بهدف إبعاد مشاعر الخوف وتنفيذ جرائم حرب، وتم اكتشاف عدد كبير من المعامل السرية لإنتاج هذه الأدوية في مناطق سيطرة "داعش".

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