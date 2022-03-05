https://arabic.sputniknews.com/20220305/دونيتسك-الجماعات-النازية-الأوكرانية-يصنعون-متفجرات-مخبأة-في-لعب-الأطفال-1059495743.html
دونيتسك: الجماعات النازية الأوكرانية يصنعون متفجرات مخبأة في لعب الأطفال
دونيتسك: الجماعات النازية الأوكرانية يصنعون متفجرات مخبأة في لعب الأطفال
قال إدوارد باسورين، ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، إن الجماعات النازية الأوكرانية يرعبون السكان ويصنعون متفجرات مخبأة في... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:48+0000
2022-03-05T14:48+0000
2022-03-05T15:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059303792_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_b284ece134a9d1bc2feb15f61fabbbb0.jpg
وأضاف باسورين في تصريحات لـ "سبوتنيك" تم العثور على على خرائط وشعار تابع لجماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) بالإضافة لكمية كبيرة من الذخيرة خططوا لتفجيرها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.وأكد الرئيس الروسي، أن الحديث لا يدور عن احتلال أوكرانيا.المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن نظام كييف حاول اتهام روسيا بإنشاء بؤرة ضرر إشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من خلال عمل استفزازي تخريبي بمحيط المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-الجماعات-النازية-الأوكرانية-تحتجز-مواطنين-أجانب-من-مختلف-الدول-كدروع-بشرية-1059487006.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: الجماعات النازية الأوكرانية يصنعون متفجرات مخبأة في لعب الأطفال
14:48 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 15:01 GMT 05.03.2022) تابعنا عبر
قال إدوارد باسورين، ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، إن الجماعات النازية الأوكرانية يرعبون السكان ويصنعون متفجرات مخبأة في أدوات منزلية مختلفة، بما في ذلك لعب الأطفال.
وأضاف باسورين في تصريحات لـ "سبوتنيك" تم العثور على على خرائط وشعار تابع لجماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) بالإضافة لكمية كبيرة من الذخيرة خططوا لتفجيرها".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين
هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط
، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
وأكد الرئيس الروسي، أن الحديث لا يدور عن احتلال أوكرانيا.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن نظام كييف حاول اتهام روسيا بإنشاء بؤرة ضرر إشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من خلال عمل استفزازي تخريبي بمحيط المحطة.