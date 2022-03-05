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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/دونيتسك-الجماعات-النازية-الأوكرانية-يصنعون-متفجرات-مخبأة-في-لعب-الأطفال-1059495743.html
دونيتسك: الجماعات النازية الأوكرانية يصنعون متفجرات مخبأة في لعب الأطفال
دونيتسك: الجماعات النازية الأوكرانية يصنعون متفجرات مخبأة في لعب الأطفال
قال إدوارد باسورين، ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، إن الجماعات النازية الأوكرانية يرعبون السكان ويصنعون متفجرات مخبأة في... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:48+0000
2022-03-05T15:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف باسورين في تصريحات لـ "سبوتنيك" تم العثور على على خرائط وشعار تابع لجماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) بالإضافة لكمية كبيرة من الذخيرة خططوا لتفجيرها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.وأكد الرئيس الروسي، أن الحديث لا يدور عن احتلال أوكرانيا.المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن نظام كييف حاول اتهام روسيا بإنشاء بؤرة ضرر إشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من خلال عمل استفزازي تخريبي بمحيط المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/الدفاع-الروسية-الجماعات-النازية-الأوكرانية-تحتجز-مواطنين-أجانب-من-مختلف-الدول-كدروع-بشرية-1059487006.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك: الجماعات النازية الأوكرانية يصنعون متفجرات مخبأة في لعب الأطفال

14:48 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 15:01 GMT 05.03.2022)
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022
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قال إدوارد باسورين، ممثل قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، إن الجماعات النازية الأوكرانية يرعبون السكان ويصنعون متفجرات مخبأة في أدوات منزلية مختلفة، بما في ذلك لعب الأطفال.
وأضاف باسورين في تصريحات لـ "سبوتنيك" تم العثور على على خرائط وشعار تابع لجماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية (المحظورة في روسيا) بالإضافة لكمية كبيرة من الذخيرة خططوا لتفجيرها".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
وأكد الرئيس الروسي، أن الحديث لا يدور عن احتلال أوكرانيا.
الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: الجماعات النازية الأوكرانية تحتجز مواطنين أجانب من مختلف الدول كدروع بشرية
12:07 GMT
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن نظام كييف حاول اتهام روسيا بإنشاء بؤرة ضرر إشعاعي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من خلال عمل استفزازي تخريبي بمحيط المحطة.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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