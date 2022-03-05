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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/روسيا-تتوعد-بعقوبات-متناسبة-ضد-المصالح-البريطانية-1059502562.html
روسيا تتوعد بعقوبات متناسبة ضد المصالح البريطانية
روسيا تتوعد بعقوبات متناسبة ضد المصالح البريطانية
توعدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في روسيا، ردا على ما وصفته "بهيستيريا العقوبات" في لندن... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:28+0000
2022-03-05T16:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
بريطانيا
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وبحسب رويترز، قالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن، والتي "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة. وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.كما فرضت بريطانيا أيضا عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين بسبب دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبحسب البيان: تشمل قائمة العقوبات الفردية نواب وزير الدفاع في بيلاروسيا، اللواء أندريه بورديكو، واللواء فيكتور جوليفيتش، واللواء سيرغي سيمونينكو، واللواء أندريه جوك".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-سبيربنك-الروسي-1059306861.html
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العالم, روسيا, بريطانيا

روسيا تتوعد بعقوبات متناسبة ضد المصالح البريطانية

16:28 GMT 05.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمراسم احتفالية لرفع علم روسيا من قبل قوزاق حرس الشرف التابع لجيش قوزاق كوبان الروسية، في يوم الوحدة الوطنية على الساحة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 4 نوفمبر 2020
مراسم احتفالية لرفع علم روسيا من قبل قوزاق حرس الشرف التابع لجيش قوزاق كوبان الروسية، في يوم الوحدة الوطنية على الساحة الرئيسية في كراسنودار، روسيا 4 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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توعدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في روسيا، ردا على ما وصفته "بهيستيريا العقوبات" في لندن أثناء الصراع في أوكرانيا.
وبحسب رويترز، قالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن، والتي "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".
وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على بنك "سبيربنك" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة. وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.
سبيربنك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
بريطانيا تفرض عقوبات على "سبيربنك" الروسي
1 مارس, 08:53 GMT
كما فرضت بريطانيا أيضا عقوبات على أربعة جنرالات بيلاروسيين وشركتين بسبب دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وبحسب البيان: تشمل قائمة العقوبات الفردية نواب وزير الدفاع في بيلاروسيا، اللواء أندريه بورديكو، واللواء فيكتور جوليفيتش، واللواء سيرغي سيمونينكو، واللواء أندريه جوك".
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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