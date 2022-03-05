https://arabic.sputniknews.com/20220305/روسيا-تكشف-تطورات-الاتفاق-النووي-إذا-تكونت-جبهة-ضد-إيران-فإن-موسكو-وبكين-خارجها-1059499338.html

روسيا تكشف تطورات الاتفاق النووي: إذا تكونت جبهة ضد إيران فإن موسكو وبكين خارجها

روسيا تكشف تطورات الاتفاق النووي: إذا تكونت جبهة ضد إيران فإن موسكو وبكين خارجها

كشف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت عن "التوافق على النص الأساسي للاتفاق النووي الإيراني بشكل غير رسمي"، مؤكدا في... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T15:34+0000

2022-03-05T15:34+0000

2022-03-05T15:34+0000

أخبار إيران

روسيا

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال أوليانوف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية-إرنا، "نحن بحاجة إلى حل القضايا المتبقية والتي الكثير منها يتم في سياق المفاوضات الثنائية وليس مفاوضات متعددة الأطراف"، مضيفا أن "القضايا المتبقية مهمة ولكنها صغيرة مقارنة بما تم إنجازه حتى الآن".وأكد المندوب الروسي، أن "إيران وروسيا والصين وأمريكا يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على القضايا المهمة"، مبينا أن "المفاوضات ستستمر ولكن بدرجة أقل و بتشكيلات مختلفة نتيجة مغادرة ممثلي دول الترويكا الأوروبية المفاوضات لفترة قصيرة من الزمن".وختم أوليانوف تصريحاته بالقول: "لقد قلت لزملائي الغربيين مراراً وتكراراً أنه لا توجد هنا جبهة واحدة ضد إيران، وأؤكد أنه إذا كانت هناك جبهة فإن روسيا والصين خارجها".وأكدت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق اليوم، على عدم تأثر القضايا العالقة بين الجانبين فيما يتصل بالنشاط النووي الإيراني بضغوط خارجية.وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، من طهران، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "يجب ألا يكون هناك تأثير سياسي للوبيات الأجنبية على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أنه "على إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة القضايا بطريقة احترافية بالكامل والتصرف في إطار الخبرة والتخصص فقط، وحل الملفات العالقة دون تدخلات سياسية مهم بالنسبة لنا، وأن يتم ذلك وفق مقررات وكالة الطاقة الذرية الدولية".وأكد إسلامي، "لدينا خطة طويلة الأمد لتطوير برنامجنا النووي بشكل سلمي".بدوره، قال غروسي، "أجرينا مفاوضات مثمرة وجيدة مع الجانب الإيراني، وتطرقنا إلى القضايا المهمة، وإيران قدمت توضيحات شفافة بهذا الخصوص". وأضاف: "إذا لم تصل إيران والوكالة إلى اتفاق، فإن إحياء الاتفاق النووي سوف يصبح صعبا".وتابع: "الطاقة النووية السلمية ضرورية لإيران وباقي الدول، وتوصلنا مع طهران إلى ضرورة تناسب إنتاج الطاقة النووية السلمية مع هذه التطورات، في ظل الأحداث العالمية الأخيرة وجائحة كورونا".

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أخبار إيران, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني