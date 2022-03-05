https://arabic.sputniknews.com/20220305/سفارة-الجزائر-في-أوكرانيا-تغلق-أبوابها-حتى-إشعار-آخر-1059500656.html
سفارة الجزائر في أوكرانيا تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
سفارة الجزائر في أوكرانيا تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، اليوم السبت، تعليق نشاطاتها مؤقتا "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد". 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:53+0000
2022-03-05T15:53+0000
2022-03-05T15:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الجزائر
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وقالت السفارة في بيان، إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022"، وفق صحيفة "النهار" المحلية.ودعت السفارة جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا.كانت الجزائر قد استقبلت مساء الخميس الماضي، رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 76 من رعاياها بأوكرانيا قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، كأول دفعة إجلاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
سفارة الجزائر في أوكرانيا تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
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أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، اليوم السبت، تعليق نشاطاتها مؤقتا "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد".
وقالت السفارة في بيان، إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022"، وفق صحيفة "النهار
" المحلية.
ودعت السفارة جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا.
كانت الجزائر قد استقبلت مساء الخميس الماضي، رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 76 من رعاياها بأوكرانيا قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، كأول دفعة إجلاء.