عربي
الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/سفارة-الجزائر-في-أوكرانيا-تغلق-أبوابها-حتى-إشعار-آخر-1059500656.html
سفارة الجزائر في أوكرانيا تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
سفارة الجزائر في أوكرانيا تغلق أبوابها حتى إشعار آخر
أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، اليوم السبت، تعليق نشاطاتها مؤقتا "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد". 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:53+0000
2022-03-05T15:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047423190_0:79:2209:1321_1920x0_80_0_0_e7bf029e94023aadccafb8b3b0885925.jpg
وقالت السفارة في بيان، إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022"، وفق صحيفة "النهار" المحلية.ودعت السفارة جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا.كانت الجزائر قد استقبلت مساء الخميس الماضي، رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 76 من رعاياها بأوكرانيا قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، كأول دفعة إجلاء.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047423190_170:0:2037:1400_1920x0_80_0_0_5e83464eb74c0acc5b1cc84320879d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر

سفارة الجزائر في أوكرانيا تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

15:53 GMT 05.03.2022
© RYAD KRAMDIمطار الجزائر الدولي هواري بومدين 2020
مطار الجزائر الدولي هواري بومدين 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© RYAD KRAMDI
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت السفارة الجزائرية في أوكرانيا، اليوم السبت، تعليق نشاطاتها مؤقتا "بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد".
وقالت السفارة في بيان، إنها قررت "غلق مصالحها وتعليق خدماتها بداية من اليوم السبت 5 مارس/ آذار 2022"، وفق صحيفة "النهار" المحلية.
ودعت السفارة جميع الرعايا الجزائريين في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارات في بولندا والمجر ورومانيا.
كانت الجزائر قد استقبلت مساء الخميس الماضي، رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 76 من رعاياها بأوكرانيا قادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، كأول دفعة إجلاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала