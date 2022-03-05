https://arabic.sputniknews.com/20220305/سناب-شات-يعطل-ميزة-داخل-أوكرانيا-للسلامة-العامة-1059503372.html
"سناب شات" يعطل ميزة داخل أوكرانيا للسلامة العامة
"سناب شات" يعطل ميزة داخل أوكرانيا للسلامة العامة
أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات"، اليوم السبت، عن تعطيله ميزة لمستخدميه داخل أوكرانيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:41+0000
2022-03-05T16:41+0000
2022-03-05T16:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
مجتمع
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وقال إنه عطّل ميزة "خريطة التمثيل اللوني" (Heatmap) لحماية المستخدمين داخل أوكرانيا، والتي توضح الأماكن التي تم تسجيل بها العديد من الفيديوهات بغرض دعوة السياح لزيارتها، ويتم تمييزها داخل التطبيق بدائرة حمراء متوهجة وبقع.وكانت شركات تقنية أخرى قامت بتعطيل ميزات يمكنها إظهار تحركات الأوكرانيين المغادرين للبلاد، بعد العملية العسكرية الروسية هناك.وعطّلت شركة "غوغل" الأمريكية بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا، بما في ذلك طبقة حركة المرور المباشرة لخرائطها، من أجل حماية السكان المحليين، وكذلك شركة "آبل" التي عطلت بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/روسيا-تحجب-فيسبوك-وتبدأ-بحجب-تويتر--1059465994.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, مجتمع
"سناب شات" يعطل ميزة داخل أوكرانيا للسلامة العامة
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أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات"، اليوم السبت، عن تعطيله ميزة لمستخدميه داخل أوكرانيا.
وقال إنه عطّل ميزة "خريطة التمثيل اللوني" (Heatmap) لحماية المستخدمين داخل أوكرانيا، والتي توضح الأماكن التي تم تسجيل بها العديد من الفيديوهات بغرض دعوة السياح لزيارتها، ويتم تمييزها داخل التطبيق بدائرة حمراء متوهجة وبقع.
وكانت شركات تقنية أخرى قامت بتعطيل ميزات يمكنها إظهار تحركات الأوكرانيين المغادرين للبلاد، بعد العملية العسكرية الروسية هناك.
وعطّلت شركة "غوغل" الأمريكية بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا، بما في ذلك طبقة حركة المرور المباشرة لخرائطها، من أجل حماية السكان المحليين، وكذلك شركة "آبل" التي عطلت بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.