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الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية
Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/سناب-شات-يعطل-ميزة-داخل-أوكرانيا-للسلامة-العامة-1059503372.html
"سناب شات" يعطل ميزة داخل أوكرانيا للسلامة العامة
"سناب شات" يعطل ميزة داخل أوكرانيا للسلامة العامة
أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات"، اليوم السبت، عن تعطيله ميزة لمستخدميه داخل أوكرانيا.‏ 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:41+0000
2022-03-05T16:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
مجتمع
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وقال إنه عطّل ميزة "خريطة التمثيل اللوني" (Heatmap) لحماية المستخدمين داخل أوكرانيا، والتي توضح الأماكن التي تم تسجيل بها العديد من الفيديوهات بغرض دعوة السياح لزيارتها، ويتم تمييزها داخل التطبيق بدائرة حمراء متوهجة وبقع.وكانت شركات تقنية أخرى قامت بتعطيل ميزات يمكنها إظهار تحركات الأوكرانيين المغادرين للبلاد، بعد العملية العسكرية الروسية هناك.وعطّلت شركة "غوغل" الأمريكية بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا، بما في ذلك طبقة حركة المرور المباشرة لخرائطها، من أجل حماية السكان المحليين، وكذلك شركة "آبل" التي عطلت بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/روسيا-تحجب-فيسبوك-وتبدأ-بحجب-تويتر--1059465994.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, مجتمع

"سناب شات" يعطل ميزة داخل أوكرانيا للسلامة العامة

16:41 GMT 05.03.2022
© AP Photo / Richard Drewتطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي
تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي
© AP Photo / Richard Drew
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أعلن تطبيق الفيديوهات "سناب شات"، اليوم السبت، عن تعطيله ميزة لمستخدميه داخل أوكرانيا.‏
وقال إنه عطّل ميزة "خريطة التمثيل اللوني" (Heatmap) لحماية المستخدمين داخل أوكرانيا، والتي توضح الأماكن التي تم تسجيل بها العديد من الفيديوهات بغرض دعوة السياح لزيارتها، ويتم تمييزها داخل التطبيق بدائرة حمراء متوهجة وبقع.
وكانت شركات تقنية أخرى قامت بتعطيل ميزات يمكنها إظهار تحركات الأوكرانيين المغادرين للبلاد، بعد العملية العسكرية الروسية هناك.
وعطّلت شركة "غوغل" الأمريكية بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا، بما في ذلك طبقة حركة المرور المباشرة لخرائطها، من أجل حماية السكان المحليين، وكذلك شركة "آبل" التي عطلت بيانات حركة المرور الحية في أوكرانيا.
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تحجب "فيسبوك" وتبدأ بحجب "تويتر"
أمس, 20:02 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:27 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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