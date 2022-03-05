https://arabic.sputniknews.com/20220305/فنلندا-تعتزم-شراء-أنظمة-دفاع-جوي-من-إسرائيل-1059499609.html
فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل
فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم السبت، أنها بصدد الاختيار ما بين شركتين إسرائيليتين لشراء أنظمة دفاع جوي. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:41+0000
2022-03-05T15:41+0000
2022-03-05T15:41+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضافت إنها تعتزم شراء أنظمة مضادة للطائرات، إما من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية أو شركة رافائيل للأنظمة المتقدمة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أرسلت فنلندا دعوة لتقديم عطاءات إلى خمس شركات بما في ذلك شركة Diehl Defense الألمانية، وشركة Kongsberg Defense & Aerospace النرويجية، وشركة MBDA البريطانية، والشركتين الإسرائيليتين التي تعتزم الآن مواصلة المفاوضات معهما، بحسب الوزارة.وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان "في هذا المخطط سنقوم بتحديث القدرات الدفاعية المضادة للطائرات على ارتفاعات عالية وزيادة مدى انتشارها بشكل كبير".ومؤخرا، قررت الدولة الاسكندنافية وهي ليست عضوا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة كرد فعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت الوزارة إنه في إطار تعزيز أنظمتها المضادة للطائرات، فإنها تخطط لشراء معدات مثل وحدات النقل والنصب والقذف (وحدات نقل جاهزة للنصيب والإطلاق الصاروخي، كما يمكنها إطلاق صواريخ أرض-جو و أرض-أرض)، وأضافت الوزارة أن الهدف هو اتخاذ قرار الشراء النهائي في أوائل عام 2023.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/فنلندا-تعلن-استعدادها-مناقشة-الانضمام-إلى-الناتو-لأن-الوضع-تغير-بشكل-كبير-1059468913.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم السبت، أنها بصدد الاختيار ما بين شركتين إسرائيليتين لشراء أنظمة دفاع جوي.
وأضافت إنها تعتزم شراء أنظمة مضادة للطائرات، إما من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية أو شركة رافائيل للأنظمة المتقدمة، حسب ما نقلت وكالة "رويترز
".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أرسلت فنلندا دعوة لتقديم عطاءات إلى خمس شركات بما في ذلك شركة Diehl Defense الألمانية، وشركة Kongsberg Defense & Aerospace النرويجية، وشركة MBDA البريطانية، والشركتين الإسرائيليتين التي تعتزم الآن مواصلة المفاوضات معهما، بحسب الوزارة.
وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان "في هذا المخطط سنقوم بتحديث القدرات الدفاعية المضادة للطائرات على ارتفاعات عالية وزيادة مدى انتشارها بشكل كبير".
ومؤخرا، قررت الدولة الاسكندنافية
وهي ليست عضوا في الناتو ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، زيادة إنفاقها الدفاعي وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة كرد فعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إنه في إطار تعزيز أنظمتها المضادة للطائرات، فإنها تخطط لشراء معدات مثل وحدات النقل والنصب والقذف (وحدات نقل جاهزة للنصيب والإطلاق الصاروخي، كما يمكنها إطلاق صواريخ أرض-جو و أرض-أرض)، وأضافت الوزارة أن الهدف هو اتخاذ قرار الشراء النهائي في أوائل عام 2023.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.