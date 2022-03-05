https://arabic.sputniknews.com/20220305/في-تصريحات-نادرة-زوجة-جورج-كلوني-اللبنانية-تتحدث-عن-حياتها-معه-بعد-8-سنوات-زواج-1059498574.html

في تصريحات نادرة... زوجة جورج كلوني اللبنانية تتحدث عن حياتها معه بعد 8 سنوات زواج

في تصريحات نادرة... زوجة جورج كلوني اللبنانية تتحدث عن حياتها معه بعد 8 سنوات زواج

أدلت المحامية في حقوق الإنسان اللبنانية المولد، أمل علم الدين، بتصريحات نادرة عن حياتها مع زوجها ‏النجم الأمريكي، جورج كلوني.‏ 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T15:22+0000

2022-03-05T15:22+0000

2022-03-05T15:22+0000

مجتمع

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وقالت علم الدين في تصريحات مجلة "تايم" إن "زواجها من كلوني كان رائعا"، وذلك بعدما اختارتها المطبوعة الأمريكية مؤخرا كواحدة من 12 امرأة لعام 2022.وتابعت: "لدي في زوجي شريك ملهم وداعم بشكل لا يصدق، ولدينا منزل مليء بالحب والضحك".وأضافت: "إنها فرحة تفوق أي شيء كنت أتخيلها، أشعر أنني محظوظة للغاية لأنني وجدت حبا كبيرا في حياتي، وأن أكون أما، هكذا أحقق التوازن لحياتي".وبصفتها محامية بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، دافعت أمل علم الدين (44 عاما) عن ضحايا الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع في قضايا بارزة في جميع أنحاء العالم، ورغم ذلك بعد زواجها من جورج كلوني (60 عاما) في عام 2014، ركزت التغطية الإعلامية لها في بعض الأحيان على خيارات ملابسها أكثر من جوهر عملها الحقوقي.لكن أكدت كلوني لمجلة "تايم" أنها استفادت من شهرتها "من أجل محاولة تسليط الضوء على ما هو مهم".وأشارت أمل علم الدين إلى أنها تعلم أن الناس عموما يهتمون بزواجها وأطفالها أكثر من عملها الإنساني، لكنها ترى أيضا أن هذا بدأ يتغير تدريجيا.كما لفتت إلى أن أطفالها التوأم، ألكسندر وإيلا، من زوجها جورج كلوني، يحفزانها على مواصلة النضال من أجل العدالة.وقالت: "مع كل شيء يحدث اليوم، أريد أن أحصل على إجابة جيدة عندما يسألونني بشأن عملي".

https://arabic.sputniknews.com/20211105/جورج-كلوني-يوجه-نداء-هاما-بشأن-طفليه-من-زوجته-أمل-علم-الدين-لحمايتهما-من-الخطر-1050631596.html

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