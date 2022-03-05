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https://arabic.sputniknews.com/20220305/كم-تبلغ-خسائر-فيسبوك-بعد-حظره-في-روسيا؟-1059471628.html
كم تبلغ خسائر فيسبوك بعد حظره في روسيا؟
كم تبلغ خسائر فيسبوك بعد حظره في روسيا؟
بعد إعلان الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا (روس كومنادزور)، أمس الجمعة، حجب "فيسبوك" في روسيا، يدور تساؤل عن خسائر الشركة... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T07:09+0000
2022-03-05T14:57+0000
روسيا
فيسبوك
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مجلة فوربس الأمريكية أكدت في تقرير لها أن لدى فيسبوك حوالي 66 مليون مستخدم في روسيا، لافتة إلى أنه سيخسر حوالي 3.6 مليون دولار يوميًا، أو 1.3 مليار دولار لهذا العام، بسبب حظره في روسيا.وأوضحت أن التطبيق حصل على 19.68 دولار لكل مستخدم في أوروبا العام الماضي، مشيرة إلى أن خسائره في ورسيا ستمثل أكثر من 1% بقليل من إجمالي الإيرادات.وكانت "روس كومنادزور" قد أكدت في بيان لها أنه في "4 مارس/ آذار 2022، تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك"، منوها إلى أنه "منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك، في الأيام الأخيرة، قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى الحسابات: قناة (Zvezda TV) ووكالة أنباء (RIA Novosti) و(Sputnik) و(Russia Today) و(Lenta.ru) و(Gazeta.ru)".ونوهت الهيئة إلى أن القيود المذكورة أعلاه (المطبقة على فيسبوك وتويتر) محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 272-FZ "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية"، الذي تم اعتماده، من بين أمور أخرى، لمنع الانتهاكات المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول دون عوائق للمستخدمين الروس إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/روسيا-تحجب-فيسبوك-وتبدأ-بحجب-تويتر--1059465994.html
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روسيا, فيسبوك

كم تبلغ خسائر فيسبوك بعد حظره في روسيا؟

07:09 GMT 05.03.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 05.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICفيسبوك في روسيا
فيسبوك في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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بعد إعلان الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا (روس كومنادزور)، أمس الجمعة، حجب "فيسبوك" في روسيا، يدور تساؤل عن خسائر الشركة جراء هذا الحظر.
مجلة فوربس الأمريكية أكدت في تقرير لها أن لدى فيسبوك حوالي 66 مليون مستخدم في روسيا، لافتة إلى أنه سيخسر حوالي 3.6 مليون دولار يوميًا، أو 1.3 مليار دولار لهذا العام، بسبب حظره في روسيا.
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تحجب "فيسبوك" وتبدأ بحجب "تويتر"
أمس, 20:02 GMT
وأوضحت أن التطبيق حصل على 19.68 دولار لكل مستخدم في أوروبا العام الماضي، مشيرة إلى أن خسائره في ورسيا ستمثل أكثر من 1% بقليل من إجمالي الإيرادات.

وعن إجمالي إيرادات الشركة قالت إنها بلغت 117.9 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لآخر تقرير سنوي لشركة استاتيستا لتتبع البيانات.

وكانت "روس كومنادزور" قد أكدت في بيان لها أنه في "4 مارس/ آذار 2022، تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك"، منوها إلى أنه "منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك، في الأيام الأخيرة، قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى الحسابات: قناة (Zvezda TV) ووكالة أنباء (RIA Novosti) و(Sputnik) و(Russia Today) و(Lenta.ru) و(Gazeta.ru)".
ونوهت الهيئة إلى أن القيود المذكورة أعلاه (المطبقة على فيسبوك وتويتر) محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 272-FZ "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية"، الذي تم اعتماده، من بين أمور أخرى، لمنع الانتهاكات المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول دون عوائق للمستخدمين الروس إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية.
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