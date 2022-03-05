https://arabic.sputniknews.com/20220305/كم-تبلغ-خسائر-فيسبوك-بعد-حظره-في-روسيا؟-1059471628.html

كم تبلغ خسائر فيسبوك بعد حظره في روسيا؟

كم تبلغ خسائر فيسبوك بعد حظره في روسيا؟

بعد إعلان الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في روسيا (روس كومنادزور)، أمس الجمعة، حجب "فيسبوك" في روسيا، يدور تساؤل عن خسائر الشركة... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T07:09+0000

2022-03-05T07:09+0000

2022-03-05T14:57+0000

روسيا

فيسبوك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059497094_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_33e055c0353393fdb3b53b20e26cccd5.jpg

مجلة فوربس الأمريكية أكدت في تقرير لها أن لدى فيسبوك حوالي 66 مليون مستخدم في روسيا، لافتة إلى أنه سيخسر حوالي 3.6 مليون دولار يوميًا، أو 1.3 مليار دولار لهذا العام، بسبب حظره في روسيا.وأوضحت أن التطبيق حصل على 19.68 دولار لكل مستخدم في أوروبا العام الماضي، مشيرة إلى أن خسائره في ورسيا ستمثل أكثر من 1% بقليل من إجمالي الإيرادات.وكانت "روس كومنادزور" قد أكدت في بيان لها أنه في "4 مارس/ آذار 2022، تم اتخاذ قرار بحظر الوصول إلى شبكة فيسبوك"، منوها إلى أنه "منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 26 حالة تمييز ضد وسائل الإعلام الروسية ومصادر المعلومات من قبل فيسبوك، في الأيام الأخيرة، قامت الشبكة الاجتماعية بتقييد الوصول إلى الحسابات: قناة (Zvezda TV) ووكالة أنباء (RIA Novosti) و(Sputnik) و(Russia Today) و(Lenta.ru) و(Gazeta.ru)".ونوهت الهيئة إلى أن القيود المذكورة أعلاه (المطبقة على فيسبوك وتويتر) محظورة بموجب القانون الاتحادي رقم 272-FZ "بشأن تدابير التأثير على الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات مواطني روسيا الاتحادية"، الذي تم اعتماده، من بين أمور أخرى، لمنع الانتهاكات المبادئ الأساسية للتدفق الحر للمعلومات والوصول دون عوائق للمستخدمين الروس إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/روسيا-تحجب-فيسبوك-وتبدأ-بحجب-تويتر--1059465994.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فيسبوك