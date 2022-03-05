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https://arabic.sputniknews.com/20220305/ما-هي-أعراض-الإصابة-بأمراض-القلب-عند-النساء-1059501136.html
ما هي أعراض الإصابة بأمراض القلب عند النساء؟
ما هي أعراض الإصابة بأمراض القلب عند النساء؟
يعد القلب من أهم أعضاء جسم الإنسان التي يعتمد عليها في تدفق الدم باستمرار إلى جميع الأعضاء الأخرى، ولذلك فإن تعرضه لأي خلل يمكن أن يهدد الحياة. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:18+0000
2022-03-05T16:18+0000
منوعات
الصحة
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وبينما يتعرض البعض لأزمات قلبية مفاجئة نتيجة توقف عمل القلب بصورة قد تقود إلى الوفاة، فإن هناك أعراضا متنوعة يتعرض لها البشر وخاصة النساء تعد مؤشرات لبداية أمراض القلب عندهن، كما يقول موقع "هيلث لاين" في تقرير عن أعراض أمراض القلب.ولفت الموقع إلى أن دراسة تم إجراؤها عام 2003 توصلت إلى أن النساء اللاتي تعرضن لأزمات قلبية كنّ يعانين من أعراض مختلفة عن تلك الأعراض الشائعة التي تتمثل في الشعور بتنميل وآلام في منطقة الصدر.وكشفت الدراسة أن النساء اللاتي شملتهن كن يعانين من أعراض أبرزها القلق واضطرابات النوم، إضافة إلى تعب غير عادي وغير مبرر.وأوضح الموقع أن هناك أعراضا أخرى يمكن أن تتعرض لها النساء قبل الإصابة بالأزمات القلبية تشمل ضيق التنفس والدوخة والغثيان وآلام في العديد من المناطق مثل الفك والرقبة والظهر، إضافة إلى الشعور بالدوار وشحوب لون الجلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/دراسة-حديثة-توضح-علاقة-الأعمال-المنزلية-بأمراض-القلب-عند-النساء-1059175435.html
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منوعات, الصحة

ما هي أعراض الإصابة بأمراض القلب عند النساء؟

16:18 GMT 05.03.2022
© REUTERS / Luisa Gonzalezسيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة "القلب" بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح "فايزر" ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Luisa Gonzalez
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يعد القلب من أهم أعضاء جسم الإنسان التي يعتمد عليها في تدفق الدم باستمرار إلى جميع الأعضاء الأخرى، ولذلك فإن تعرضه لأي خلل يمكن أن يهدد الحياة.
وبينما يتعرض البعض لأزمات قلبية مفاجئة نتيجة توقف عمل القلب بصورة قد تقود إلى الوفاة، فإن هناك أعراضا متنوعة يتعرض لها البشر وخاصة النساء تعد مؤشرات لبداية أمراض القلب عندهن، كما يقول موقع "هيلث لاين" في تقرير عن أعراض أمراض القلب.
ويقول الموقع إن النساء يواجهن أعراضا متنوعة لأمراض القلب بصورة أكثر من الرجال خاصة فيما يتعلق بنظام الدورة الدموية.
ولفت الموقع إلى أن دراسة تم إجراؤها عام 2003 توصلت إلى أن النساء اللاتي تعرضن لأزمات قلبية كنّ يعانين من أعراض مختلفة عن تلك الأعراض الشائعة التي تتمثل في الشعور بتنميل وآلام في منطقة الصدر.
تنظيف المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
دراسة حديثة توضح علاقة الأعمال المنزلية بأمراض القلب عند النساء
26 فبراير, 07:10 GMT
وكشفت الدراسة أن النساء اللاتي شملتهن كن يعانين من أعراض أبرزها القلق واضطرابات النوم، إضافة إلى تعب غير عادي وغير مبرر.
وقالت الدراسة إن 80 في المئة من النساء، اللاتي شملتهن، قلن إنهن تعرضن لهذا الأعراض قبل أكثر من شهر من تعرضهن لأزمات قلبية.
وأوضح الموقع أن هناك أعراضا أخرى يمكن أن تتعرض لها النساء قبل الإصابة بالأزمات القلبية تشمل ضيق التنفس والدوخة والغثيان وآلام في العديد من المناطق مثل الفك والرقبة والظهر، إضافة إلى الشعور بالدوار وشحوب لون الجلد.
© Sputnik / Mohamed Hassan10 أطعمة تسبب أمراض القلب
10 أطعمة تسبب أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
10 أطعمة تسبب أمراض القلب
© Sputnik / Mohamed Hassan
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