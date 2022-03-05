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مدرب الزمالك المصري الجديد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي
مدرب الزمالك المصري الجديد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي
وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، رسالة مؤثرة إلى جماهير "القلعة البيضاء". 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:16+0000
2022-03-05T14:16+0000
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ونشر فيريرا، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قائلا: "سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي (الزمالك). شكرا لكم على رسائلكم الرائعة. أنا حقا سعيد بالعودة وأمتلك طموحات كبيرة. أراكم قريبا".وأعلن رئيس نادي "الزمالك" مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، امس الجمعة، تولي البرتغالي فيريرا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القم، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون.وأصدر نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الاثنين الماضي، قرارا بفسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق، باتريس ‏كارتيرون.‏وتم الاتفاق خلال جلسة جمعت المسؤولين في النادي والمدير الفرنسي على انفصال الطرفين بالتراضي، وإنهاء التعاقد بشكل رسمي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".يأتي هذا بعدما قرر رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، تعيين أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني للفريق، بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.يشار إلى أن الزمالك المصري تلقى هزيمة أمام فريق الوداد المغربي، السبت الماضي، بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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أخبار الزمالك اليوم, أخبار مصر الآن

مدرب الزمالك المصري الجديد يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي

14:16 GMT 05.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARجيسوالدو فيريرا
جيسوالدو فيريرا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، رسالة مؤثرة إلى جماهير "القلعة البيضاء".
ونشر فيريرا، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قائلا: "سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي (الزمالك). شكرا لكم على رسائلكم الرائعة. أنا حقا سعيد بالعودة وأمتلك طموحات كبيرة. أراكم قريبا".
وأعلن رئيس نادي "الزمالك" مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، امس الجمعة، تولي البرتغالي فيريرا مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القم، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون.
وأصدر نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الاثنين الماضي، قرارا بفسخ التعاقد مع المدير الفني للفريق، باتريس ‏كارتيرون.‏
وتم الاتفاق خلال جلسة جمعت المسؤولين في النادي والمدير الفرنسي على انفصال الطرفين بالتراضي، وإنهاء التعاقد بشكل رسمي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
يأتي هذا بعدما قرر رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، تعيين أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود في الجهاز الفني للفريق، بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.
يشار إلى أن الزمالك المصري تلقى هزيمة أمام فريق الوداد المغربي، السبت الماضي، بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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