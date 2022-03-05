https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-القوميون-الأوكرانيون-يعتزمون-قتل-9-طلاب-عراقيين-محتجزين-في-سكن-جامعي-1059500526.html
مصدر: القوميون الأوكرانيون يعتزمون قتل 9 طلاب عراقيين محتجزين في سكن جامعي
مصدر: القوميون الأوكرانيون يعتزمون قتل 9 طلاب عراقيين محتجزين في سكن جامعي
قال مصدر في هياكل السلطة الروسية، اليوم السبت، إن التشكيلات القومية الأوكرانية تخطط لقتل تسعة طلاب عراقيين، محتجزين في سكن بجامعة إقليم سومي، لاتهام روسيا... 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T15:52+0000
2022-03-05T15:52+0000
2022-03-05T15:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وأضاف المصدر أن "ممثلي التشكيلات القومية الأوكرانية يعدون حملة إعلامية ودعاية بواسطة احتجاز تسعة طلاب عراقيين (سبعة شباب وشابتان)، يقبعون حاليا قسرا في سكن جامعة إقليم سومي".وتابع المصدر "عندما تقوم القوات المسلحة الروسية بإجراءات عسكرية للسيطرة على أراضي الجامعة، فإن القوميين يعتزمون قتل مجموعة المعتقلين العراقيين، وتنظيم نشر معلومات مضللة حول مقتل مواطنين مسلمين أجانب نتيجة "العدوان العسكري الروسي" حسب وصفهم.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, العراق
مصدر: القوميون الأوكرانيون يعتزمون قتل 9 طلاب عراقيين محتجزين في سكن جامعي
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قال مصدر في هياكل السلطة الروسية، اليوم السبت، إن التشكيلات القومية الأوكرانية تخطط لقتل تسعة طلاب عراقيين، محتجزين في سكن بجامعة إقليم سومي، لاتهام روسيا بذلك.
وأضاف المصدر أن "ممثلي التشكيلات القومية الأوكرانية يعدون حملة إعلامية ودعاية بواسطة احتجاز تسعة طلاب عراقيين (سبعة شباب وشابتان)، يقبعون حاليا قسرا في سكن جامعة إقليم سومي".
وتابع المصدر "عندما تقوم القوات المسلحة الروسية بإجراءات عسكرية للسيطرة على أراضي الجامعة، فإن القوميين يعتزمون قتل مجموعة المعتقلين العراقيين، وتنظيم نشر معلومات مضللة حول مقتل مواطنين مسلمين أجانب نتيجة "العدوان العسكري الروسي" حسب وصفهم.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من شباط/فبراير الفائت، العملية العسكرية الخاصة
، التي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".
كما تهدف العملية العسكرية، بحسب الرئيس بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية
فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
وتستهدف القوات المسلحة الروسية البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، كما تواصل القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، التقدم على أراضي الدولتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية.