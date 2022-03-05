https://arabic.sputniknews.com/20220305/مصدر-مصري-يكشف-سبب-تعليق-الرحلات-الجوية-إلى-موسكو-1059501516.html
مصدر مصري يكشف سبب تعليق الرحلات الجوية إلى موسكو
مصدر مصري يكشف سبب تعليق الرحلات الجوية إلى موسكو
كشف مصدر بـ "مصر للطيران"، اليوم السبت، عن السبب وراء تعليق الشركة رحلاتها الجوية المتهجة إلى روسيا. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:10+0000
2022-03-05T16:10+0000
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وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم تعليق الرحلات الجوية لمصر للطيران المتجهة إلى روسيا بشكل مؤقت بسبب قرار اتخذته شركات التأمين الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا.وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد بيان رسمي من مصر للطيران أو من وزارة الطيران المدني المصرية بقرار تعليق الرحلات إلى روسيا.وأوضح المصدر أن شركات التأمين الأوروبية التي تؤمن على الرحلات المتجهة إلى روسيا ومن بينها مصر للطيران أوقفت تأمين هذه الرحلات ما أدى إلى وقفها.وأكد أن التعليق مؤقت حتى يتم التعاقد مع شركات تأمين أخرى للتأمين على الرحلات المتجهة من مصر إلى روسيا.وقال المصدر إنه من المتوقع استئناف الرحلات مرة أخرى بعد حل أزمة شركات التأمين في ظل عدم صدور قرار رسمي بوقف الرحلات الجوية المتجهة إلى روسيا.وكانت صحف مصرية قد نقلت عن مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، قولها إن معدل تشغيل الرحلات المصرية المتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة؛ بسبب الأحداث الدائرة هناك على الحدود الأوكرانية.وأكدت المصادر تعليق رحلات مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة موسكو حتى 10 مارس/آذار بسبب الجدوى الاقتصادية لتشغيل الرحلات إلى روسيا حاليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/أورال-إيرلاينز-الروسية-تلغي-رحلاتها-المقررة-إلى-مصر-في-الفترة-من-14-مارس-حتى-20-مايو-1059484630.html
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مصدر مصري يكشف سبب تعليق الرحلات الجوية إلى موسكو
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كشف مصدر بـ "مصر للطيران"، اليوم السبت، عن السبب وراء تعليق الشركة رحلاتها الجوية المتهجة إلى روسيا.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إنه تم تعليق الرحلات الجوية لمصر للطيران المتجهة إلى روسيا بشكل مؤقت بسبب قرار اتخذته شركات التأمين الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد بيان رسمي من مصر للطيران أو من وزارة الطيران المدني المصرية بقرار تعليق الرحلات إلى روسيا.
وأوضح المصدر أن شركات التأمين الأوروبية التي تؤمن على الرحلات المتجهة إلى روسيا
ومن بينها مصر للطيران أوقفت تأمين هذه الرحلات ما أدى إلى وقفها.
وأكد أن التعليق مؤقت حتى يتم التعاقد مع شركات تأمين أخرى للتأمين على الرحلات المتجهة من مصر إلى روسيا.
وقال المصدر إنه من المتوقع استئناف الرحلات مرة أخرى بعد حل أزمة شركات التأمين في ظل عدم صدور قرار رسمي بوقف الرحلات الجوية المتجهة إلى روسيا.
وكانت صحف مصرية قد نقلت عن مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، قولها إن معدل تشغيل الرحلات المصرية المتجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة؛ بسبب الأحداث الدائرة هناك على الحدود الأوكرانية.
وأكدت المصادر تعليق رحلات مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة موسكو حتى 10 مارس/آذار بسبب الجدوى الاقتصادية لتشغيل الرحلات إلى روسيا حاليا.