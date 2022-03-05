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مصر ترسل طائرة لرومانيا لإجلاء المواطنين العابرين من أوكرانيا
مصر ترسل طائرة لرومانيا لإجلاء المواطنين العابرين من أوكرانيا
أعلنت السفارة المصرية بالعاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، وصول طائرة لإجلاء المواطنين المصريين العابرين من أوكرانيا خلال الفترة المقبلة. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:29+0000
2022-03-05T16:29+0000
مصر
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في بيان نشرته السفارة المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال البيان: "تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطنا مصريا من رومانيا للعودة إلى أرض الوطن".وأوضح البيان أن هذا التحرك جاء "بناء على توجيهات القيادة السياسية، والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية".وأضافت أنه من المقرر أن تصل الطائرة بوخارست خلال اليومين المقبلين، وسوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا.وناشدت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين برومانيا، والراغبين في العودة لأرض الوطن على متن طائرة الإجلاء القادمة، تحديد مندوبين عن كل مجموعة منهم.وتقوم كل مجموعة بتسليم جوازات سفرها للمندوب عنها، والذي سيتوجه بدوره نيابة عنهم للسفارة لتسليم الجوازات لتحديد أولوية العودة على متن طائرة الإجلاء.
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مصر, أخبار أوكرانيا

مصر ترسل طائرة لرومانيا لإجلاء المواطنين العابرين من أوكرانيا

16:29 GMT 05.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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أعلنت السفارة المصرية بالعاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، وصول طائرة لإجلاء المواطنين المصريين العابرين من أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان: "تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطنا مصريا من رومانيا للعودة إلى أرض الوطن".
وأوضح البيان أن هذا التحرك جاء "بناء على توجيهات القيادة السياسية، والجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية".
وأضافت أنه من المقرر أن تصل الطائرة بوخارست خلال اليومين المقبلين، وسوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا.
وناشدت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين برومانيا، والراغبين في العودة لأرض الوطن على متن طائرة الإجلاء القادمة، تحديد مندوبين عن كل مجموعة منهم.
وتقوم كل مجموعة بتسليم جوازات سفرها للمندوب عنها، والذي سيتوجه بدوره نيابة عنهم للسفارة لتسليم الجوازات لتحديد أولوية العودة على متن طائرة الإجلاء.
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