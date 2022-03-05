https://arabic.sputniknews.com/20220305/نائب-الرئيس-الإيراني-التعاون-مع-قطر-لإقامة-المونديال-2022-انطلاقة-جديدة-في-العلاقات-الثنائية-1059499873.html

نائب الرئيس الإيراني: التعاون مع قطر لإقامة المونديال 2022 انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية

نائب الرئيس الإيراني: التعاون مع قطر لإقامة المونديال 2022 انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخب، اليوم السبت، إنه في ضوء المشاورات الجارية بين بلاده وقطر بشأن تنظيم كأس العالم 2022، فإن البلدين يقفان على أعتاب... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T15:42+0000

2022-03-05T15:42+0000

2022-03-05T15:42+0000

قطر

إيران

العالم العربي

بطولة كأس العالم 2022

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات مخبر جاءت خلال الاجتماع الذي ترأسه لاستعراض القضايا المتعلقة بكأس العالم 2022 والمقامة في قطر.وأكد محمد مخبر وضع خطة شاملة فيما يخص التعاون الإيراني القطري لتنظيم هذه البطولة العالمية، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ خطوات مهمة ومؤثرة للدفع بالتعاون الثنائي في هذا الشأن، مشيرا إلى فرص الاستقطاب السياحي المتاحة لإيران من خلال التعاون مع قطر في مجال تنظيم مونديال 2022.وبدوره، وجه وزير الطاقة الإيراني، بصفته رئيس لجنة التعاون المشتركة بين إيران وقطر، لوضع خطة عمل شاملة حول التعاون الثنائي بشأن إقامة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، واغتنام هذه الفرصة المواتية لتحديد مجالات التعاون طويل الأمد بين البلدين.وشدد الوزير الإيراني على وجوب تسخير الأرضيات والطاقات المتوفرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران والدوحة.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعلن موعد ومكان سحب القرعة النهائية لمباريات كأس العالم قطر 2022.وقال الفيفا في بيان صحفي إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن -في الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022- فعالية سحب القرعة النهائية للمونديال الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.جدير بالذكر أن عدد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن بلغ 15 منتخباً من ضمنها قطر صاحبة الأرض، وخلال الأيام المقبل ستُعرف أسماء معظم الفرق المتأهلة إلى المونديال.وبعد أقل من 10 أشهر من الآن ستعطى إشارة انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على استاد البيت بمدينة الخور شمالي دولة قطر، حيث يقص شريط المنافسات صاحب الأرض والجمهور والمنتخب القطري أمام من ستضعه القرعة لاحقا في مواجهته في المباراة الافتتاحية للمونديال.

https://arabic.sputniknews.com/20220228/الرئيس-الإيراني-يصدر-توجيهات-خاصة-بشأن-مونديال-قطر-2022-1059266443.html

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قطر, إيران, العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022