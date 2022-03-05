https://arabic.sputniknews.com/20220305/هل-يحقق-العراق-قفزة-اقتصادية-بسبب-ارتفاع-أسعار-النفط-1059493924.html
هل يحقق العراق قفزة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط
هل يحقق العراق قفزة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أمس الجمعة، تحقيق أعلى معدل للصادرات النفطية منذ عامين، فيما أشارت إلى أن الإيرادات المالية بلغت 8.54 مليارات دولار. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T14:16+0000
2022-03-05T14:16+0000
2022-03-05T14:16+0000
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هل يحقق العراق قفزة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط
هل يحقق العراق قفزة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط
وتخطى سعر خام برنت، أمس الجمعة، عتبة الـ 114 دولارا للبرميل، إذ من المتوقع أن تستمر ارتفاع أسعار النفط في الأيام المقبلة.فكيف ستنعكس أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي أمير الحلو:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, حول العالم, аудио
هل يحقق العراق قفزة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط
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أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أمس الجمعة، تحقيق أعلى معدل للصادرات النفطية منذ عامين، فيما أشارت إلى أن الإيرادات المالية بلغت 8.54 مليارات دولار.
وتخطى سعر خام برنت، أمس الجمعة، عتبة الـ 114 دولارا للبرميل، إذ من المتوقع أن تستمر ارتفاع أسعار النفط في الأيام المقبلة.
فكيف ستنعكس أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي أمير الحلو:
"لا شك في أن العقوبات التي تتعرض لها روسيا ستنعكس على العالم أجمع، فروسيا تمثل عصب العالم من ناحية ما تنتجه من الغاز والنفط والقمح، حيث يستورد العراق ما يقارب الـ 40% من حاجته من القمح الروسي، وستبدي تأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة على العراق، إذ أن الدول ستشعر بتأثير روسيا، ذلك أن أسعار البضائع والمواد الغذائية ستزداد، وستتعقد الأوضاع الاقتصادية في العالم وبشكل سلبي كلما طال أمد النزاع".
وأضاف الحلو، "قد لا يستفيد العراق من ارتفاع أسعار النفط، بسبب عدم وجود سياسة مالية مستقرة لديه، وهذا ما رأيناه في الفترة السابقة عندما ارتفعت أسعار النفط، فالعراق يعد رابحا بسبب ارتفاع الأسعار الآن، لكنه بنفس الوقت سيخسر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكلف النقل، في ظل اعتماد السوق العراقية الكبير على استيراد هذه المواد، لذا يجب على الحكومة العراقية إيجاد حالة من الانضباط في التعامل مع الأزمة، لكن بالعموم سيستفيد العراق من الزيادة الكبيرة بأسعار النفط".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق