https://arabic.sputniknews.com/20220305/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلق-على-تصريحات-ولي-العهد-السعودي-1059503065.html

وزير الخارجية الإيراني يعلق على تصريحات ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يعلق على تصريحات ولي العهد السعودي

رحب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، بتصريحات مسؤول سعودي أعلن رغبة بلاده إقامة علاقات ثنائية مع إيران، مؤكدا أن "اختيار الرياض... 05.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-05T16:31+0000

2022-03-05T16:31+0000

2022-03-05T16:31+0000

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وأوضح عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، "تشير التصريحات الأخيرة لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى رغبتهم في إقامة علاقات ثنائية مع إيران، ونحن نرحب بذلك"، في إشارة إلى تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وأضاف: "أجرينا أربع جولات من المحادثات مع السعودية العام الماضي، وأوجدت هذه المحادثات أجواء جيدة وحققت نتائج وإن كانت صغيرة وقليلة، ويسعدنا أن الرياض سلكت طريق الحوار وأن يستمر ذلك".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال الخميس الماضي، إن "السعودية وإيران جارتان لا يمكن لأحدهما التخلص من الأخرى".وأوضح ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية، أن "المملكة وإيران جارتان لا يمكن لأحداهما التخلص من الأخرى، لذا فإن الحل يكمن بالتعايش".وأضاف: "قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، والتي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات"، معربا عن أمله في الوصول إلى موقف يكون جيدا يشكل مستقبلا مشرقا للبلدين".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".كما أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول لنتيجة، مشددا على ضرورة أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/البرلمان-الإيراني-يعلق-على-تصريحات-محمد-بن-سلمان-ويوجه-له-طلبا-بشأن-القوات-الأجنبية-في-المنطقة-1059500988.html

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