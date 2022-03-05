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وزير الصحة الألماني يحذر من موجة جديدة من كورونا
وزير الصحة الألماني يحذر من موجة جديدة من كورونا
قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إنه من المتوقع أن يشهد العالم موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في الصيف المقبل. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T16:24+0000
2022-03-05T16:24+0000
فيروس كورونا
أخبار ألمانيا
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وحذر الوزير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصيف، مشددا على أن الإبقاء على إجراءات مكافحة فيروس كورونا بعد 20 مارس الجاري "أمر ضروري".واعتبارا من 20 مارس الجاري، لن يتم تطبيق معظم لوائح مكافحة كورونا في ألمانيا، وسينتهي الأساس القانوني على مستوى البلاد لمثل هذه الإجراءات في 19 مارس، إلا أن ما يسمى بـ"تدابير الحماية الأساسية"، مثل الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ستظل ساريا.وتم تخفيف المزيد من إجراءات كورونا أمس الجمعة، خاصة في المطاعم والفنادق والنوادي وصالات الرقص.ولفت الوزير إلى أنه يجب أن يُتاح للولايات إمكانية التصرف على نحو مبكر، مثل فرض ارتداء الكمامات أو وضع قيود على الاختلاط الاجتماعي.وتابع: "ينبغي أن يكون من الممكن وضع حدود قصوى للتجمعات الخاصة والفعاليات العامة بالإضافة إلى قواعد الدخول للمطاعم... يتعين أيضا استمرار إمكانية فرض قواعد الاختبار في الأماكن العامة والشركات".وشدد على أن "كل هذه الأدوات يجب استخدامها فقط عندما تكون ضرورية فعلا".
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فيروس كورونا, أخبار ألمانيا

وزير الصحة الألماني يحذر من موجة جديدة من كورونا

16:24 GMT 05.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiberالإغلاق العام في ألمانيا
الإغلاق العام في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إنه من المتوقع أن يشهد العالم موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في الصيف المقبل.
وحذر الوزير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصيف، مشددا على أن الإبقاء على إجراءات مكافحة فيروس كورونا بعد 20 مارس الجاري "أمر ضروري".
واعتبارا من 20 مارس الجاري، لن يتم تطبيق معظم لوائح مكافحة كورونا في ألمانيا، وسينتهي الأساس القانوني على مستوى البلاد لمثل هذه الإجراءات في 19 مارس، إلا أن ما يسمى بـ"تدابير الحماية الأساسية"، مثل الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ستظل ساريا.
وتم تخفيف المزيد من إجراءات كورونا أمس الجمعة، خاصة في المطاعم والفنادق والنوادي وصالات الرقص.
وأشار الوزير إلى أنه "علينا أن نتوقع موجة صيفية والمتحورين، دلتا وأوميكرون، معديان لدرجة أنه حتى في الطقس الجيد يمكن أن يزيد عدد الإصابات عبر تزايد الاختلاط وتراجع حماية التطعيم".
ولفت الوزير إلى أنه يجب أن يُتاح للولايات إمكانية التصرف على نحو مبكر، مثل فرض ارتداء الكمامات أو وضع قيود على الاختلاط الاجتماعي.
وتابع: "ينبغي أن يكون من الممكن وضع حدود قصوى للتجمعات الخاصة والفعاليات العامة بالإضافة إلى قواعد الدخول للمطاعم... يتعين أيضا استمرار إمكانية فرض قواعد الاختبار في الأماكن العامة والشركات".
وشدد على أن "كل هذه الأدوات يجب استخدامها فقط عندما تكون ضرورية فعلا".
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