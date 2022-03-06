https://arabic.sputniknews.com/20220306/أوكرانيا-تحول-اقتصادها-إلى-اقتصاد-حربي-1059525625.html
أوكرانيا تحول اقتصادها إلى اقتصاد "حربي"
أوكرانيا تحول اقتصادها إلى اقتصاد "حربي"
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حربي، وذلك تطبيقا لاجراءات الطوارئ في البلاد. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:55+0000
2022-03-06T09:55+0000
2022-03-06T09:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن اقتصاد أوكرانيا تم تحويله إلى "قضبان عسكرية". وكتب ريزنيكوف على صفحته على فيسبوك "حولنا اقتصاد البلاد إلى قاعدة عسكرية فالمصانع مستمرة بالعمل وتنفيذ الأوامر العسكرية وإصلاح المعدات". وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تحول اقتصادها إلى اقتصاد "حربي"
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حربي، وذلك تطبيقا لاجراءات الطوارئ في البلاد.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن اقتصاد أوكرانيا تم تحويله إلى "قضبان عسكرية".
وكتب ريزنيكوف على صفحته على فيسبوك "حولنا اقتصاد البلاد إلى قاعدة عسكرية فالمصانع مستمرة بالعمل وتنفيذ الأوامر العسكرية وإصلاح المعدات".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.