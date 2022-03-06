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إصابة 22 مشجعا في مباراة بالدوري المكسيكي لكرة القدم
إصابة 22 مشجعا في مباراة بالدوري المكسيكي لكرة القدم
أعلنت مصادر رسمية أن 22 مشجعا على الأقل أصيبوا في شجار أثناء مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:29+0000
2022-03-06T11:31+0000
المكسيك
كرة قدم
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الاشتباكات بدأت في المدرجات في الدقيقة 63 من المباراة التي جمعت بين كويريتارو وضيفه أطلس غوادالاخارا أمس السبت.وانطلقت الاشتباكات من المدرجات وأرغمت حراس الأمن القلائل على السماح للجمهور بالفرار لأرضية الملعب، وهو ما أدى إلى وقف المباراة بشكل فوري.واستمر الاشتباك بين المشجعين على أرضية الملعب، بينما حاولت العائلات التي كانت بصحبة أطفالها حماية نفسها.وعاد اللاعبون إلى غرف الملابس في وقت كان كويريتارو متقدما 1- صفر.وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي تعليق جميع المباريات المقرر إجراؤها الأحد في إطار المرحلة التاسعة.وفي أعقاب الحادث، طالب نادي أطلس في بيان بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف، فيما أدان نادي كويريتارو أعمال العنف هذه في ملعبه.وتشترك المكسيك في استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/-مونتيري-المكسيكي-يهزم-الجزيرة-الإماراتي-3-1-ويحصد-المركز-الخامس-بمونديال-الأندية-فيديو-1058275588.html
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المكسيك, كرة قدم

إصابة 22 مشجعا في مباراة بالدوري المكسيكي لكرة القدم

11:29 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 06.03.2022)
© REUTERS / Luis Cortesانهيار جسر المترو في مكسيكو سيتي، المكسيك 3 مايو 2021
انهيار جسر المترو في مكسيكو سيتي، المكسيك 3 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Luis Cortes
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أعلنت مصادر رسمية أن 22 مشجعا على الأقل أصيبوا في شجار أثناء مباراة في الدوري المكسيكي لكرة القدم.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الاشتباكات بدأت في المدرجات في الدقيقة 63 من المباراة التي جمعت بين كويريتارو وضيفه أطلس غوادالاخارا أمس السبت.
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وانطلقت الاشتباكات من المدرجات وأرغمت حراس الأمن القلائل على السماح للجمهور بالفرار لأرضية الملعب، وهو ما أدى إلى وقف المباراة بشكل فوري.
واستمر الاشتباك بين المشجعين على أرضية الملعب، بينما حاولت العائلات التي كانت بصحبة أطفالها حماية نفسها.
وعاد اللاعبون إلى غرف الملابس في وقت كان كويريتارو متقدما 1- صفر.
وأعلنت رابطة الدوري المكسيكي تعليق جميع المباريات المقرر إجراؤها الأحد في إطار المرحلة التاسعة.
وفي أعقاب الحادث، طالب نادي أطلس في بيان بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن أعمال العنف، فيما أدان نادي كويريتارو أعمال العنف هذه في ملعبه.
وتشترك المكسيك في استضافة كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة وكندا.
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