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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الاتحاد-الأوروبي-لن-نمول-توريد-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1059526666.html
الاتحاد الأوروبي: لن نمول توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: لن نمول توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
قال رئيس المجلس الأوروبي ، تشارلز ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي لن يمول توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، لكنه لم يستبعد استخدام أموال الاتحاد الأوروبي العامة لتمويل... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:18+0000
2022-03-06T10:18+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف ميشيل في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "لن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتمويل توريد الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه ستكمل هذه الأموال الجهود الثنائية لعدد من الدول الأعضاء التي تدرس إمكانية توريد المعدات وقطع الغيار لسلاح الجو الأوكراني".في وقت سابق، قرر الاتحاد الأوروبي رسميًا تمويل توريد أسلحة للقوات الأوكرانية بمبلغ 450 مليون يورو ومواد ومعدات ذات صلة بمبلغ 50 مليون يورو.بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/إسبانيا-ترسل-أسلحة-هجومية-إلى-أوكرانيا-1059352797.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: لن نمول توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

10:18 GMT 06.03.2022
© REUTERS / Ints Kalninsمقاتلة أمريكية وعلما الناتو والولايات المتحدة
مقاتلة أمريكية وعلما الناتو والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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قال رئيس المجلس الأوروبي ، تشارلز ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي لن يمول توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا، لكنه لم يستبعد استخدام أموال الاتحاد الأوروبي العامة لتمويل قطع غيار ومعدات لسلاح الجو الأوكراني.
وأضاف ميشيل في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "لن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتمويل توريد الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه ستكمل هذه الأموال الجهود الثنائية لعدد من الدول الأعضاء التي تدرس إمكانية توريد المعدات وقطع الغيار لسلاح الجو الأوكراني".
في وقت سابق، قرر الاتحاد الأوروبي رسميًا تمويل توريد أسلحة للقوات الأوكرانية بمبلغ 450 مليون يورو ومواد ومعدات ذات صلة بمبلغ 50 مليون يورو.
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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