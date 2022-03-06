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الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل اعتراض مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل اعتراض مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، في آذار/ مارس العام الماضي، بتنسيق مع دولة مجاورة. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T21:13+0000
2022-03-06T21:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان اليوم، نشره عبر حسابه على "تويتر" إنه "تم كشف النقاب، أنه في شهر أذار/ مارس 2021، تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتيْن مسيرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع [F35i]".وأضاف البيان أنه "لقد تمت عملية اعتراض المسيرتيْن الإيرانيتيْن في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".وتابع: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل اعتراض مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي

21:13 GMT 06.03.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© AP Photo / Str/HO
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين حاولتا اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، في آذار/ مارس العام الماضي، بتنسيق مع دولة مجاورة.
وقال متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في بيان اليوم، نشره عبر حسابه على "تويتر" إنه "تم كشف النقاب، أنه في شهر أذار/ مارس 2021، تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتيْن مسيرتيْن إيرانيتيْن كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع [F35i]".
وأضاف البيان أنه "لقد تمت عملية اعتراض المسيرتيْن الإيرانيتيْن في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".
وتابع: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".
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