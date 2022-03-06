https://arabic.sputniknews.com/20220306/الخارجية-البحرينية-تعرب-عن-تعاطفها-مع-الولايات-المتحدة--1059551514.html
الخارجية البحرينية تعرب عن تعاطفها مع الولايات المتحدة
الخارجية البحرينية تعرب عن تعاطفها مع الولايات المتحدة
أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن تعاطف المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية "الصديقة" على حد وصف بيان صادر عن الوزارة. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:50+0000
2022-03-06T18:50+0000
2022-03-06T18:50+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن تعاطفها مع الولايات المتحدة "جراء الإعصار القوي الذي ضرب مدينة وينترست بولاية آيوا".وأسفر الإعصار الذي ضرب وينترست عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، فضلا عن تسببه في أضرار جسيمة بالممتلكات، وتقدمت الخارجية البحرينية بـ "خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب الأمريكي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".يذكر أن السلطات المحلية الأمريكية أفادت بسقوط ستة قتلى في إعصار اجتاح مدينة وينترست بولاية أيوا الأمريكية .وأوضح مسؤولين أمريكيين أن الإعصار اجتاح المدينة الواقعة جنوب غربي دي موين عاصمة الولاية في ساعة متأخرة من بعد الظهر مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة، حيث تسببت العواصف العاتية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10500 شخص في دي موين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الخارجية البحرينية تعرب عن تعاطفها مع الولايات المتحدة
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن تعاطف المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية "الصديقة" على حد وصف بيان صادر عن الوزارة.
ونقلت صحيفة "الوطن"
البحرينية عن وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن تعاطفها مع الولايات المتحدة "جراء الإعصار القوي الذي ضرب مدينة وينترست بولاية آيوا".
وأسفر الإعصار الذي ضرب وينترست عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، فضلا عن تسببه في أضرار جسيمة بالممتلكات، وتقدمت الخارجية البحرينية بـ "خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب الأمريكي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".
يذكر أن السلطات المحلية الأمريكية أفادت بسقوط ستة قتلى في إعصار اجتاح مدينة وينترست بولاية أيوا الأمريكية .
وأوضح مسؤولين أمريكيين أن الإعصار اجتاح المدينة الواقعة جنوب غربي دي موين عاصمة الولاية في ساعة متأخرة من بعد الظهر مما تسبب في وقوع أضرار جسيمة، حيث تسببت العواصف العاتية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10500 شخص في دي موين.