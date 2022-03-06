https://arabic.sputniknews.com/20220306/الخارجية-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-عودة-مواطنيها-من-أوكرانيا-1059552462.html
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن عودة مواطنيها من أوكرانيا
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن عودة مواطنيها من أوكرانيا
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانا بشأن تواصل جهود السفارتين المصريتين في بوخارست وفيينا لعودة المصريين من أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:23+0000
2022-03-06T19:23+0000
2022-03-06T19:23+0000
العالم العربي
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وقالت الخارجية المصرية في بيان جديد إن "جهود السفارة المصرية مع السلطات الرومانية أسفرت عن إمكانية حصول مواطنينا على تأشيرة دخول لرومانيا لمدة 15 يومًا فور الوصول لأي من المنافذ الحدودية الأربعة، فضلاً عن السماح للمواطنين المنتهية صلاحية جوازاتهم بالدخول لرومانيا، والسماح لفاقدى جوازت السفر بالدخول بصور وثائق السفر الصادرة من السفارة المصرية فى بوخارست".وأضاف البيان أن الجهود الدبلوماسية كذلك أدت إلى "إعفاء المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا من تحليل الـ PCR، أو شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".وعملت السفارة المصرية كذلك على تسهيل كافة التحضيرات والإجراءات الخاصة بإجلاء المواطنين العالقين فى بوخارست من خلال طائرة الإجلاء التى كانت الحكومة المصرية قد أرسلتها مؤخرا، والذى بلغ عددهم 175 مواطنا، ويجرى حاليا الإعداد لاستقبال طائرة الإجلاء الثانية والمقرر مغادرتها مساء اليوم.ورتبت السفارة المصرية في فيينا، اليوم الأحد، عودة آخر مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا والمتواجدين حالياً في العاصمة النمساوية إلى مصر، عقب التنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان سفرهم على متن رحلتها التي غادرت مطار فيينا الدولى بعد ظهر اليوم متجهةً إلى القاهرة.تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الحادي عشرعلى التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن عودة مواطنيها من أوكرانيا
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانا بشأن تواصل جهود السفارتين المصريتين في بوخارست وفيينا لعودة المصريين من أوكرانيا.
وقالت الخارجية المصرية في بيان جديد إن "جهود السفارة المصرية مع السلطات الرومانية أسفرت عن إمكانية حصول مواطنينا على تأشيرة دخول لرومانيا لمدة 15 يومًا فور الوصول لأي من المنافذ الحدودية الأربعة، فضلاً عن السماح للمواطنين المنتهية صلاحية جوازاتهم بالدخول لرومانيا، والسماح لفاقدى جوازت السفر بالدخول بصور وثائق السفر الصادرة من السفارة المصرية فى بوخارست".
وأضاف البيان أن الجهود الدبلوماسية كذلك أدت إلى "إعفاء المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا من تحليل الـ PCR، أو شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".
وعملت السفارة المصرية كذلك على تسهيل كافة التحضيرات والإجراءات الخاصة بإجلاء المواطنين العالقين فى بوخارست من خلال طائرة الإجلاء التى كانت الحكومة المصرية قد أرسلتها مؤخرا، والذى بلغ عددهم 175 مواطنا، ويجرى حاليا الإعداد لاستقبال طائرة الإجلاء الثانية والمقرر مغادرتها مساء اليوم.
ورتبت السفارة المصرية في فيينا، اليوم الأحد، عودة آخر مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا والمتواجدين حالياً في العاصمة النمساوية إلى مصر، عقب التنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان سفرهم على متن رحلتها التي غادرت مطار فيينا الدولى بعد ظهر اليوم متجهةً إلى القاهرة.
تواصل القوات المسلحة الروسية
، لليوم الحادي عشرعلى التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.