https://arabic.sputniknews.com/20220306/الدفاع-البيلاروسية-تنفي-استقالة-رئيس-هيئة-الأركان-العامة-في-الجيش-1059524840.html
الدفاع البيلاروسية تنفي استقالة رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش
الدفاع البيلاروسية تنفي استقالة رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش
نفت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم الأحد، المعلومات والأنباء بشأن استقالة رئيس الأركان البيلاروسي، فيكتور غوليفيتش، بسبب عدم الاستعداد للقتال في أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:43+0000
2022-03-06T09:43+0000
2022-03-06T09:43+0000
العالم
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وأصدرت الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا قالت فيه: "نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن استقالة رئيس الأركان اللواء غوليفيتش".وأضاف البيان قائلا: "اللواء غوليفيتش، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا، لا يمكنه أن يطلب من وزير دفاع بيلاروسيا الاستقالة، لأن الشخص يتم تعيينه فقط من قبل القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا".وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، والنائب الأول لوزير الدفاع في بيلاروسيا، فيكتور غوليفيتش، إن "الوضع في جميع أنحاء الجمهورية يميل إلى التصعيد".ونقل موقع "بيلتا" عن غوليفيتش، أن "القوات المسلحة تراقب وتحلل باستمرار الوضع الذي يتطور في أنحاء بيلاروسيا، ويميل إلى التصعيد".واستدل غوليفيتش إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن "قوات الاشتباك ذات الأولوية للحلف ستوضع في حالة تأهب قصوى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع البيلاروسية تنفي استقالة رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش
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نفت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم الأحد، المعلومات والأنباء بشأن استقالة رئيس الأركان البيلاروسي، فيكتور غوليفيتش، بسبب عدم الاستعداد للقتال في أوكرانيا.
وأصدرت الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا قالت فيه: "نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن استقالة رئيس الأركان اللواء غوليفيتش".
وأضاف البيان قائلا: "اللواء غوليفيتش، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا، لا يمكنه أن يطلب من وزير دفاع بيلاروسيا الاستقالة، لأن الشخص يتم تعيينه فقط من قبل القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا".
وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة
، والنائب الأول لوزير الدفاع في بيلاروسيا، فيكتور غوليفيتش، إن "الوضع في جميع أنحاء الجمهورية يميل إلى التصعيد".
ونقل موقع "بيلتا" عن غوليفيتش، أن "القوات المسلحة تراقب وتحلل باستمرار الوضع الذي يتطور في أنحاء بيلاروسيا، ويميل إلى التصعيد".
واستدل غوليفيتش إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن "قوات الاشتباك ذات الأولوية للحلف ستوضع في حالة تأهب قصوى".