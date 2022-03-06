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https://arabic.sputniknews.com/20220306/الرئاسة-الفرنسية-ماكرون-تحدث-هاتفيا-إلى-الرئيس-الأوكراني-اليوم-1059553953.html
الرئاسة الفرنسية: ماكرون تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني اليوم
الرئاسة الفرنسية: ماكرون تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني اليوم
أصدر مكتب الرئيس الفرنسي، اليوم الأحد، بيانا أفاد بأن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T20:05+0000
2022-03-06T20:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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ونقلت رويترز عن البيان أن ماكرون أبلغ زيلينسكي خلال المكالمة بمضمون اتصاله في وقت سابق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان ماكرون قد أعرب في الاتصال مع بوتين عن مخاوفه إزاء الهجوم الوشيك المحتمل على مدينة أوديسا الأوكرانية وأهمية إيجاد تسوية عبر التفاوض للأزمة الأوكرانية وحماية المنشآت النووية الأوكرانية.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي أن كييف لا تلتزم بالاتفاقات التي يجري التوصل إليها بشأن إجلاء المدنيين في أوكرانيا.وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين وماكرون أجريا مباحثات هاتفية، أكد الرئيس الروسي خلالها أن "كييف لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين"، مضيفا أن بوتين اقترح أن يجري ماكرون مباحثات مع كييف حول التزامها بالقوانين الدولية الإنسانية.كما أخبر بوتين نظيره الفرنسي، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدًا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة، وأعلن بوتين أن "موسكو ستوافق على عقد اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوكرانيا ولكن ليس في تشيرنوبل".
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأوكراني اليوم

20:05 GMT 06.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أصدر مكتب الرئيس الفرنسي، اليوم الأحد، بيانا أفاد بأن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ونقلت رويترز عن البيان أن ماكرون أبلغ زيلينسكي خلال المكالمة بمضمون اتصاله في وقت سابق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان ماكرون قد أعرب في الاتصال مع بوتين عن مخاوفه إزاء الهجوم الوشيك المحتمل على مدينة أوديسا الأوكرانية وأهمية إيجاد تسوية عبر التفاوض للأزمة الأوكرانية وحماية المنشآت النووية الأوكرانية.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي أن كييف لا تلتزم بالاتفاقات التي يجري التوصل إليها بشأن إجلاء المدنيين في أوكرانيا.
وقال الكرملين، في بيان، إن بوتين وماكرون أجريا مباحثات هاتفية، أكد الرئيس الروسي خلالها أن "كييف لا تلتزم بالاتفاقات الخاصة بإجلاء المدنيين"، مضيفا أن بوتين اقترح أن يجري ماكرون مباحثات مع كييف حول التزامها بالقوانين الدولية الإنسانية.
كما أخبر بوتين نظيره الفرنسي، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدًا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة، وأعلن بوتين أن "موسكو ستوافق على عقد اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوكرانيا ولكن ليس في تشيرنوبل".
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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