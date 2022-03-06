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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/الكرملين-بوتين-يؤكد-لأردوغان-استعداد-موسكو-للحوار-مع-أوكرانيا-والغرب-لحل-الصراع-1059531096.html
الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب لحل الصراع
الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب لحل الصراع
أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:52+0000
2022-03-06T12:10+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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ونشر الكرملين على موقعه تفاصيل المحادثة الهاتفية، التي قال فيها بوتين إن موسكو مستعدة للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.ومن جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.وذكرت الرئاسة التركية، في بيان أن "أردوغان وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين"، مضيفة أن "أردغان شدد خلال اتصاله ببوتين على أهمية اتخاذ خطوات فورية حيال تحقيق وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاقية سلام".وأكد أردوغان "استعداد تركيا للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية"، مشددا أعلى ن "وقف إطلاق النار سيتيح فرصة للبحث عن حلول سياسية للأزمة الأوكرانية".ونوه أردوغان بأنه "سيواصل المساعي من أجل إجراء مفاوضات شاملة بين روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى نتائج".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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روسيا

الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب لحل الصراع

11:52 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 06.03.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع.
ونشر الكرملين على موقعه تفاصيل المحادثة الهاتفية، التي قال فيها بوتين إن موسكو مستعدة للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.
وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.
ومن جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان أن "أردوغان وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين"، مضيفة أن "أردغان شدد خلال اتصاله ببوتين على أهمية اتخاذ خطوات فورية حيال تحقيق وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاقية سلام".

وأكد أردوغان "استعداد تركيا للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية"، مشددا أعلى ن "وقف إطلاق النار سيتيح فرصة للبحث عن حلول سياسية للأزمة الأوكرانية".

ونوه أردوغان بأنه "سيواصل المساعي من أجل إجراء مفاوضات شاملة بين روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى نتائج".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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