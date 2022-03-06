https://arabic.sputniknews.com/20220306/الكرملين-بوتين-يؤكد-لأردوغان-استعداد-موسكو-للحوار-مع-أوكرانيا-والغرب-لحل-الصراع-1059531096.html

الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب لحل الصراع

الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان استعداد موسكو للحوار مع أوكرانيا والغرب لحل الصراع

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T11:52+0000

2022-03-06T11:52+0000

2022-03-06T12:10+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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ونشر الكرملين على موقعه تفاصيل المحادثة الهاتفية، التي قال فيها بوتين إن موسكو مستعدة للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.ومن جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.وذكرت الرئاسة التركية، في بيان أن "أردوغان وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين"، مضيفة أن "أردغان شدد خلال اتصاله ببوتين على أهمية اتخاذ خطوات فورية حيال تحقيق وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاقية سلام".وأكد أردوغان "استعداد تركيا للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية"، مشددا أعلى ن "وقف إطلاق النار سيتيح فرصة للبحث عن حلول سياسية للأزمة الأوكرانية".ونوه أردوغان بأنه "سيواصل المساعي من أجل إجراء مفاوضات شاملة بين روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى نتائج".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

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