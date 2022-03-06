https://arabic.sputniknews.com/20220306/اليوان-الصيني-بديل-الدولار-في-روسيا-1059530942.html

اليوان الصيني بديلا للدولار في روسيا

اليوان الصيني بديلا للدولار في روسيا

أشار غريغوري سوسنوفسكي، مدير الشبكة الإقليمية للعمل مع العملاء الأثرياء "عالم BCS للاستثمارات"، في مقابلة مع وكالة برايم، إلى أن اليوان هو البديل الأفضل... 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T11:51+0000

2022-03-06T11:51+0000

2022-03-06T11:55+0000

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اليوان

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يعتقد الخبير "اليوان" هو البديل الأفضل للدولار، إلا أنه يشير في الوقت نفسه، إلى أنه مع صرف العملة الصينية، قد تنشأ بعض الصعوبات، التي لا تنشأ عادة مع الفرنك السويسري، مضيفا أنه إذا لم يكن لدى الشخص مهمة أو هدف تخزين النقود، بالتالي فإن اليوان أكثر سيولة في السوق الروسية من الدولار واليورو، بحسب "moslenta".وقال سوسنوفسكي "بالطبع، على المدى الطويل، يُفضل الفرنك السويسري على اليوان من حيث استقرار الديناميكيات، بما أن الاقتصاد الصيني ليس متنوعًا مثل الاقتصاد السويسري، كما أنه يخضع أيضا لمخاطر جيوسياسية عالية".في حين وصف مدير الشبكة الإقليمية أن الذهب قد يكون بديلا آخر، مذكرا أنه في الوقت الحالي تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 20 في المائة على شراء هذا المعدن الثمين.ولاقت قضية تحويل أسعار الشقق إلى دولارات، التي روج لها في نهاية فبراير/شباط الماضي، رد فعل من قبل أصحاب العقارات، فيما نفت وكالات العقارات في موسكو البيانات التي ظهرت في وقت سابق على الشبكة.

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العالم, اليوان, روبل