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https://arabic.sputniknews.com/20220306/اليوان-الصيني-بديل-الدولار-في-روسيا-1059530942.html
اليوان الصيني بديلا للدولار في روسيا
اليوان الصيني بديلا للدولار في روسيا
أشار غريغوري سوسنوفسكي، مدير الشبكة الإقليمية للعمل مع العملاء الأثرياء "عالم BCS للاستثمارات"، في مقابلة مع وكالة برايم، إلى أن اليوان هو البديل الأفضل... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T11:51+0000
2022-03-06T11:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
اليوان
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يعتقد الخبير "اليوان" هو البديل الأفضل للدولار، إلا أنه يشير في الوقت نفسه، إلى أنه مع صرف العملة الصينية، قد تنشأ بعض الصعوبات، التي لا تنشأ عادة مع الفرنك السويسري، مضيفا أنه إذا لم يكن لدى الشخص مهمة أو هدف تخزين النقود، بالتالي فإن اليوان أكثر سيولة في السوق الروسية من الدولار واليورو، بحسب "moslenta".وقال سوسنوفسكي "بالطبع، على المدى الطويل، يُفضل الفرنك السويسري على اليوان من حيث استقرار الديناميكيات، بما أن الاقتصاد الصيني ليس متنوعًا مثل الاقتصاد السويسري، كما أنه يخضع أيضا لمخاطر جيوسياسية عالية".في حين وصف مدير الشبكة الإقليمية أن الذهب قد يكون بديلا آخر، مذكرا أنه في الوقت الحالي تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 20 في المائة على شراء هذا المعدن الثمين.ولاقت قضية تحويل أسعار الشقق إلى دولارات، التي روج لها في نهاية فبراير/شباط الماضي، رد فعل من قبل أصحاب العقارات، فيما نفت وكالات العقارات في موسكو البيانات التي ظهرت في وقت سابق على الشبكة.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/أسواق-الأسهم-الأوروبية-تتراجع-بسبب-العقوبات-على-روسيا-والنفط-فوق-الـ100-دولار-1059324922.html
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العالم, اليوان, روبل

اليوان الصيني بديلا للدولار في روسيا

11:51 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 06.03.2022)
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Fotolia / Kittiphan
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أشار غريغوري سوسنوفسكي، مدير الشبكة الإقليمية للعمل مع العملاء الأثرياء "عالم BCS للاستثمارات"، في مقابلة مع وكالة برايم، إلى أن اليوان هو البديل الأفضل للدولار في الأسواق الروسية.
يعتقد الخبير "اليوان" هو البديل الأفضل للدولار، إلا أنه يشير في الوقت نفسه، إلى أنه مع صرف العملة الصينية، قد تنشأ بعض الصعوبات، التي لا تنشأ عادة مع الفرنك السويسري، مضيفا أنه إذا لم يكن لدى الشخص مهمة أو هدف تخزين النقود، بالتالي فإن اليوان أكثر سيولة في السوق الروسية من الدولار واليورو، بحسب "moslenta".
وقال سوسنوفسكي "بالطبع، على المدى الطويل، يُفضل الفرنك السويسري على اليوان من حيث استقرار الديناميكيات، بما أن الاقتصاد الصيني ليس متنوعًا مثل الاقتصاد السويسري، كما أنه يخضع أيضا لمخاطر جيوسياسية عالية".
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في حين وصف مدير الشبكة الإقليمية أن الذهب قد يكون بديلا آخر، مذكرا أنه في الوقت الحالي تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 20 في المائة على شراء هذا المعدن الثمين.
ولاقت قضية تحويل أسعار الشقق إلى دولارات، التي روج لها في نهاية فبراير/شباط الماضي، رد فعل من قبل أصحاب العقارات، فيما نفت وكالات العقارات في موسكو البيانات التي ظهرت في وقت سابق على الشبكة.
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