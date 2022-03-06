عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220306/باحثون-يتوصلون-إلى-السن-المثالي-لولادة-الطفل-الأول-1059552019.html
باحثون يتوصلون إلى السن المثالي لولادة الطفل الأول
باحثون يتوصلون إلى السن المثالي لولادة الطفل الأول
هل هناك ما يسمى بالسن المثالي لولادة الطفل الأول؟ على الأغلب لا. لكن الآن يزعم باحثون من جامعة سيئول في كوريا الجنوبية أن المرأة في حال ولدت للمرة الأولى في سن... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:25+0000
2022-03-06T19:25+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102056/68/1020566825_0:24:1000:587_1920x0_80_0_0_624ee2f11dc08e16abfcc85bc5a23cf7.jpg
يقول الباحثون إن أفضل وقت للولادة الأولى قد يكون بين سن 24 و25 عاما، بعد أن درسوا 4000 امرأة، وفق موقع healthy.walla.ووجد الباحثون أن النساء اللاتي أنجبن طفلا قبل أو بعد هذا العمر كانوا أكثر عرضة بنسبة 5% لخطر الموت لأي سبب خلال 18 عاما.كان الاتجاه على شكل حرف "U"، مما يعني أن الخطر كان أكبر كلما ابتعدوا عن سن 24 أو 25 عندما ولدن طفلهن الأول.في الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Maturitas، فحص العلماء بيانات 4044 امرأة في منطقتين في كوريا الجنوبية.وقارن الباحثون بين 1،498 امرأة أنجبن طفلهن الأول بين سن 20 و23، و1033 أماً أنجبن طفلهن الأول في سن 24-25، و1513 امرأة أنجبن طفلهن الأول بين سن 26 و36.استخدم الباحثون السجلات الصحية الحكومية لتتبع النساء بعد 18 عاما. مات إجمالي 243 امرأة خلال الدراسة، أكثر من نصفهن ينتمين إلى مجموعات الأمهات الأصغر، وثلثهن من المجموعات الأكبر سنا.وفقًا للباحثين، تميل الأمهات الصغيرات جدا إلى الإصابة أكثر بمجموعة متنوعة من الأمراض النفسية والجسدية.من ناحية أخرى، توقعوا أن تربية الأطفال والولادة قد تكون أكثر صعوبة بالنسبة للأمهات الأكبر سنا.
https://arabic.sputniknews.com/20210306/مفيد-للنساء-في-سن-الإنجاب-خصائص-فريدة-للرمان-1048292398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102056/68/1020566825_176:0:976:600_1920x0_80_0_0_73d341ec6a2556926b070fa5ac175bfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة

باحثون يتوصلون إلى السن المثالي لولادة الطفل الأول

19:25 GMT 06.03.2022
© REUTERS / Edgar Suالحمل
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Edgar Su
تابعنا عبرGoogle news
هل هناك ما يسمى بالسن المثالي لولادة الطفل الأول؟ على الأغلب لا. لكن الآن يزعم باحثون من جامعة سيئول في كوريا الجنوبية أن المرأة في حال ولدت للمرة الأولى في سن معين، فإن ذلك يمكن أن يساهم في إطالة عمرها.
يقول الباحثون إن أفضل وقت للولادة الأولى قد يكون بين سن 24 و25 عاما، بعد أن درسوا 4000 امرأة، وفق موقع healthy.walla.
ووجد الباحثون أن النساء اللاتي أنجبن طفلا قبل أو بعد هذا العمر كانوا أكثر عرضة بنسبة 5% لخطر الموت لأي سبب خلال 18 عاما.
كان الاتجاه على شكل حرف "U"، مما يعني أن الخطر كان أكبر كلما ابتعدوا عن سن 24 أو 25 عندما ولدن طفلهن الأول.
في الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Maturitas، فحص العلماء بيانات 4044 امرأة في منطقتين في كوريا الجنوبية.
وقارن الباحثون بين 1،498 امرأة أنجبن طفلهن الأول بين سن 20 و23، و1033 أماً أنجبن طفلهن الأول في سن 24-25، و1513 امرأة أنجبن طفلهن الأول بين سن 26 و36.
الرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2021
مفيد للنساء في سن الإنجاب... خصائص فريدة للرمان
6 مارس 2021, 12:44 GMT
استخدم الباحثون السجلات الصحية الحكومية لتتبع النساء بعد 18 عاما. مات إجمالي 243 امرأة خلال الدراسة، أكثر من نصفهن ينتمين إلى مجموعات الأمهات الأصغر، وثلثهن من المجموعات الأكبر سنا.
وفقًا للباحثين، تميل الأمهات الصغيرات جدا إلى الإصابة أكثر بمجموعة متنوعة من الأمراض النفسية والجسدية.
من ناحية أخرى، توقعوا أن تربية الأطفال والولادة قد تكون أكثر صعوبة بالنسبة للأمهات الأكبر سنا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала