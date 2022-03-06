https://arabic.sputniknews.com/20220306/باحثون-يتوصلون-إلى-السن-المثالي-لولادة-الطفل-الأول-1059552019.html

باحثون يتوصلون إلى السن المثالي لولادة الطفل الأول

باحثون يتوصلون إلى السن المثالي لولادة الطفل الأول

هل هناك ما يسمى بالسن المثالي لولادة الطفل الأول؟ على الأغلب لا. لكن الآن يزعم باحثون من جامعة سيئول في كوريا الجنوبية أن المرأة في حال ولدت للمرة الأولى في سن... 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T19:25+0000

2022-03-06T19:25+0000

2022-03-06T19:25+0000

الصحة

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يقول الباحثون إن أفضل وقت للولادة الأولى قد يكون بين سن 24 و25 عاما، بعد أن درسوا 4000 امرأة، وفق موقع healthy.walla.ووجد الباحثون أن النساء اللاتي أنجبن طفلا قبل أو بعد هذا العمر كانوا أكثر عرضة بنسبة 5% لخطر الموت لأي سبب خلال 18 عاما.كان الاتجاه على شكل حرف "U"، مما يعني أن الخطر كان أكبر كلما ابتعدوا عن سن 24 أو 25 عندما ولدن طفلهن الأول.في الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Maturitas، فحص العلماء بيانات 4044 امرأة في منطقتين في كوريا الجنوبية.وقارن الباحثون بين 1،498 امرأة أنجبن طفلهن الأول بين سن 20 و23، و1033 أماً أنجبن طفلهن الأول في سن 24-25، و1513 امرأة أنجبن طفلهن الأول بين سن 26 و36.استخدم الباحثون السجلات الصحية الحكومية لتتبع النساء بعد 18 عاما. مات إجمالي 243 امرأة خلال الدراسة، أكثر من نصفهن ينتمين إلى مجموعات الأمهات الأصغر، وثلثهن من المجموعات الأكبر سنا.وفقًا للباحثين، تميل الأمهات الصغيرات جدا إلى الإصابة أكثر بمجموعة متنوعة من الأمراض النفسية والجسدية.من ناحية أخرى، توقعوا أن تربية الأطفال والولادة قد تكون أكثر صعوبة بالنسبة للأمهات الأكبر سنا.

https://arabic.sputniknews.com/20210306/مفيد-للنساء-في-سن-الإنجاب-خصائص-فريدة-للرمان-1048292398.html

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الصحة