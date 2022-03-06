https://arabic.sputniknews.com/20220306/باسورين-الجانب-الأوكراني-يرفض-ضمان-وقف-إطلاق-النار-في-ماريوبول-وفولنوفاكا----1059527552.html
باسورين: الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا
باسورين: الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا
قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، اليوم الجمعة، إن الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:34+0000
2022-03-06T10:34+0000
2022-03-06T10:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال باسورين على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا، رفض الجانب الأوكراني ضمان نظام وقف إطلاق النار (في ماريوبول وفولنوفاكيا)".وتابع باسورين قائلا: "نأمل أن يعطي القادة الأوكرانيون أمرًا برفع الحظرعن خروج المدنيين من المدن المحاصرة".وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/باسورين-يؤكد-التزام-قوات-دونيتسك-بوقف-إطلاق-النار-1059490221.html
https://arabic.sputniknews.com/20220302/باسورين-القوات-الأوكرانية-تحتجز-مدنيين-داخل-مدرسة-بعد-محاولتهم-الخروج-عبر-ممرات-إنسانية-في-ماريوبول-1059367334.html
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روسيا
باسورين: الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا
10:34 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 10:54 GMT 06.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، اليوم الجمعة، إن الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا.
وقال باسورين على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا، رفض الجانب الأوكراني ضمان نظام وقف إطلاق النار (في ماريوبول وفولنوفاكيا)".
وتابع باسورين قائلا: "نأمل أن يعطي القادة الأوكرانيون أمرًا برفع الحظرعن خروج المدنيين من المدن المحاصرة".
وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.