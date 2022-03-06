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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/باسورين-الجانب-الأوكراني-يرفض-ضمان-وقف-إطلاق-النار-في-ماريوبول-وفولنوفاكا----1059527552.html
باسورين: الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا
باسورين: الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا
قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، اليوم الجمعة، إن الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:34+0000
2022-03-06T10:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال باسورين على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا، رفض الجانب الأوكراني ضمان نظام وقف إطلاق النار (في ماريوبول وفولنوفاكيا)".وتابع باسورين قائلا: "نأمل أن يعطي القادة الأوكرانيون أمرًا برفع الحظرعن خروج المدنيين من المدن المحاصرة".وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/باسورين-يؤكد-التزام-قوات-دونيتسك-بوقف-إطلاق-النار-1059490221.html
https://arabic.sputniknews.com/20220302/باسورين-القوات-الأوكرانية-تحتجز-مدنيين-داخل-مدرسة-بعد-محاولتهم-الخروج-عبر-ممرات-إنسانية-في-ماريوبول-1059367334.html
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باسورين: الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا

10:34 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 10:54 GMT 06.03.2022)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022
عناصر الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، اليوم الجمعة، إن الجانب الأوكراني يرفض ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاكا.
وقال باسورين على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا، رفض الجانب الأوكراني ضمان نظام وقف إطلاق النار (في ماريوبول وفولنوفاكيا)".
وتابع باسورين قائلا: "نأمل أن يعطي القادة الأوكرانيون أمرًا برفع الحظرعن خروج المدنيين من المدن المحاصرة".
وتشهد مدن ماريوبول وفولنوفاخا كارثة إنسانية بسبب انعدام وجود المياه والكهرباء والطعام بسبب قيام المجموعات المسلحة الأوكرانية بمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية أمام الجيش الروسي الذي أعلن عن فتح ممرات إنسانية.
ادوارد باسورين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
باسورين يؤكد التزام قوات دونيتسك بوقف إطلاق النار
أمس, 13:01 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
جمهورية لوغانسك الشعبية، ستانيتسا لوغانسكايا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
باسورين: القوات الأوكرانية تحتجز مدنيين داخل مدرسة بعد محاولتهم الخروج عبر ممرات إنسانية في ماريوبول
2 مارس, 13:07 GMT
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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