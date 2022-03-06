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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/بلينكن-الولايات-المتحدة-تريد-إنشاء-صندوق-بقيمة-25-مليار-دولار-لمساعدة-أوكرانيا-واللاجئين--1059527749.html
بلينكن: الولايات المتحدة تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين
بلينكن: الولايات المتحدة تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين، وذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:43+0000
2022-03-06T10:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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أعلن بلينكن، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين".أكد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، أن بلاده قدمت أكثر من مليار دولار لأوكرانيا كمساعدات دفاعية، خلال العام الماضي.وقال لـ"بي بي سي"، إنه "خلال العام الماضي، الولايات المتحدة - سأتحدث فقط باسم الولايات المتحدة - قدمنا أكثر من مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، أكثر من أي عام سابق".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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بلينكن: الولايات المتحدة تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين

10:43 GMT 06.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين، وذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
أعلن بلينكن، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين".
أكد وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، أن بلاده قدمت أكثر من مليار دولار لأوكرانيا كمساعدات دفاعية، خلال العام الماضي.
وقال لـ"بي بي سي"، إنه "خلال العام الماضي، الولايات المتحدة - سأتحدث فقط باسم الولايات المتحدة - قدمنا أكثر من مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، أكثر من أي عام سابق".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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22 فبراير, 06:05 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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