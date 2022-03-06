https://arabic.sputniknews.com/20220306/جونسون-الناتو-لم-يرسل-جنودا-إلى-أوكرانيا-ولن-يدخل-في-نزاع-مع-روسيا-1059524672.html

جونسون: الناتو لم يرسل جنودا إلى أوكرانيا ولن يدخل في نزاع مع روسيا

جونسون: الناتو لم يرسل جنودا إلى أوكرانيا ولن يدخل في نزاع مع روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن دول حلف شمال الأطلسي لم ترسل جنودا إلى أوكرانيا من أجل مواجهة العملية العسكرية الروسية، مشددا على أن النزاع هناك... 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T09:41+0000

2022-03-06T09:41+0000

2022-03-06T09:42+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

بوريس جونسون

روسيا

أخبار أوكرانيا

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القاهرة- سبوتنيك. وكتب جونسون في مقال رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشر اليوم الأحد: "هذا ليس نزاعا مع الناتو ولن يصبح كذلك، لم يرسل أي حليف قوات قتالية إلى أوكرانيا، وليس لدينا عداء تجاه الشعب الروسي، ولا نرغب في الطعن في أمة عظيمة وقوة عالمية".ودعا جونسون إلى تنفيذ خطة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، تتضمن من بين نقاط ست: "الانفتاح على الدبلوماسية ووقف التصعيد، شريطة أن يكون لدى حكومة أوكرانيا مشاركة كاملة في أي تسوية محتملة".كما تتضمن الخطة التي عرضها جونسون؛ "تعظيم الضغط الاقتصادي على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، داعيا إلى الذهاب إلى أبعد من العقوبات الاقتصادية، عبر طرد كل بنك روسي من نظام "سويفت"، ومنح وكالات إنفاذ القانون الغربية لدينا سلطات غير مسبوقة لما وصفه بـ "تقشير واجهة الأموال الروسية القذرة في لندن".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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بوريس جونسون, روسيا, أخبار أوكرانيا