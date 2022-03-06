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https://arabic.sputniknews.com/20220306/جونسون-ينفي-قيام-أي-دولة-في-الناتو-بإرسال-عسكريين-إلى-أوكرانيا-1059523376.html
جونسون ينفي قيام أي دولة في "الناتو" بإرسال عسكريين إلى أوكرانيا
جونسون ينفي قيام أي دولة في "الناتو" بإرسال عسكريين إلى أوكرانيا
نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن تكون أي دولة من دول "الناتو" قد أرسلت وحدات قتالية عسكرية إلى أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:15+0000
2022-03-06T09:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات جونسون خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال فيها: "لم ترسل أي دولة من دول الناتو وحدات قتالية إلى أوكرانيا".ودعا لتنفيذ خطة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، تضمنت، ضمن نقاط ست، "الانفتاح على الدبلوماسية ووقف التصعيد، شريطة أن يكون لدى حكومة أوكرانيا مشاركة كاملة في أي تسوية محتملة".كما تتضمن الخطة، وفق جونسون، "تعظيم الضغط الاقتصادي على [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين"، مؤكدا، "يجب أن نذهب إلى أبعد من العقوبات الاقتصادية، ونطرد كل بنك روسي من نظام سويفت، ونمنح وكالات إنفاذ القانون لدينا سلطات غير مسبوقة لتقشير واجهة الأموال الروسية القذرة في لندن"، وفق تعبيره.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
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العالم

جونسون ينفي قيام أي دولة في "الناتو" بإرسال عسكريين إلى أوكرانيا

09:15 GMT 06.03.2022 (تم التحديث: 09:56 GMT 06.03.2022)
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / POOL
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نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن تكون أي دولة من دول "الناتو" قد أرسلت وحدات قتالية عسكرية إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات جونسون خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال فيها: "لم ترسل أي دولة من دول الناتو وحدات قتالية إلى أوكرانيا".
ودعا لتنفيذ خطة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، تضمنت، ضمن نقاط ست، "الانفتاح على الدبلوماسية ووقف التصعيد، شريطة أن يكون لدى حكومة أوكرانيا مشاركة كاملة في أي تسوية محتملة".

كما تتضمن الخطة، وفق جونسون، "تعظيم الضغط الاقتصادي على [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين"، مؤكدا، "يجب أن نذهب إلى أبعد من العقوبات الاقتصادية، ونطرد كل بنك روسي من نظام سويفت، ونمنح وكالات إنفاذ القانون لدينا سلطات غير مسبوقة لتقشير واجهة الأموال الروسية القذرة في لندن"، وفق تعبيره.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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