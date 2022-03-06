https://arabic.sputniknews.com/20220306/خبراء-15-من-سكان-هونغ-كونغ-مصابون-بفيروس-كورونا-والوفيات-في-ارتفاع-1059524217.html

خبراء: 15% من سكان هونغ كونغ مصابون بفيروس كورونا.. والوفيات في ارتفاع

خبراء: 15% من سكان هونغ كونغ مصابون بفيروس كورونا.. والوفيات في ارتفاع

أكد خبراء صحيون أن 15% من سكان مدينة هونغ كونغ مصابون بفيروس كورونا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T09:33+0000

2022-03-06T09:33+0000

2022-03-06T09:33+0000

أحداث هونغ كونغ

فيروس كورونا

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وحسب رويترز قال خبراء الصحة في المستعمرة البريطانية السابقة، إن حوالي 15% من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة مصابون بالفعل.وقد ارتفعت وتيرة الإصابات في الآونة الاخيرة، حيث أبلغت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن 31008 حالات إصابة جديدة بكورونا، و19 و153 حالة وفاة يوم الأحد.وقالت تقارير إعلامية محلية إن الارتفاع الهائل في الإصابات بفيروس كورونا قد دفع المستشفيات ومراكز العزل ودور الجنازات إلى ما هو أبعد من طاقتها.مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية، نفذت هونغ كونغ أكثر قيودها صرامة، مع قيود على التجمعات العامة لأكثر من شخصين، وأغلقت معظم الأماكن، وحظرت الرحلات الجوية إلى المدينة من دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.وحاولت الحكومة مرارًا وتكرارًا طمأنة السكان بعد الفوضى واسعة النطاق هذا الأسبوع بسبب الرسائل المتضاربة للسلطات حول ما إذا كان سيتم إغلاق جميع أنحاء المدينة أو لا.في حين قالت زعيمة المدينة كاري لام إن المركز الذي يحكمه الصين لن يخضع لإغلاق كامل خلال الاختبارات الجماعية، لكن لا يزال السكان قلقين بشأن ما يمكن توقعه.وقد أدى الارتفاع المفاجئ في الإصابات إلى شل القوى العاملة في نظام الرعاية الصحية والنقل العام ومشغلي مراكز التسوق وكذلك الخدمات البريدية ومحلات السوبر ماركت والصيدليات.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/هونغ-كونغ-تخطط-لفرض-اختبار-كورونا-إلزامي-على-جميع-سكانها-1058829507.html

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أحداث هونغ كونغ, فيروس كورونا