https://arabic.sputniknews.com/20220306/رئيس-إيران-الشعب-الأوكراني-ضحية-لسياسات-أمريكا-الشريرة-1059550911.html
رئيس إيران: الشعب الأوكراني ضحية لسياسات أمريكا الشريرة
رئيس إيران: الشعب الأوكراني ضحية لسياسات أمريكا الشريرة
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، إن الشعب الأوكراني مثل الشعب الأفغاني والعراقي واليمني، وقع ضحية لـ "سياسات أمريكا الشريرة". 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:33+0000
2022-03-06T18:33+0000
2022-03-06T18:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إيران
أخبار إيران
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_0:168:2591:1625_1920x0_80_0_0_382027d098d755862a3e8d6059ecfd3e.jpg
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال رئيسي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما قال المرشد الأعلى، تعارض الحرب قطعا، وترى بأنه كلما تم ايقاف الحرب عاجلا، كلما ساهم ذلك في خدمة الشعوب والحدّ من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطالهم".ومضى الرئيس الإيراني متطرقا إلى القضايا الإقليمية والأزمة في أوكرانيا وقال: "إن شعب أوكرانيا، مثل شعب أفغانستان واليمن والعراق، وقع ضحية للسياسات الشريرة للولايات المتحدة".وحول المفاوضات الجارية بين إيران والقوى الكبرى بالعاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 قال رئيسي إن "وزارة الخارجية والفريق (الإيراني) المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة العملية بقوة"، مستدركا بقوله "لكن الحكومة لن تجعل أيا من برامجها رهنا بهذه المفاوضات أو الاتفاق النووي".
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_101:0:2490:1792_1920x0_80_0_0_763a54012ec955dcab571b65b2f2a44b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا
رئيس إيران: الشعب الأوكراني ضحية لسياسات أمريكا الشريرة
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، إن الشعب الأوكراني مثل الشعب الأفغاني والعراقي واليمني، وقع ضحية لـ "سياسات أمريكا الشريرة".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا
".
وقال رئيسي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما قال المرشد الأعلى، تعارض الحرب
قطعا، وترى بأنه كلما تم ايقاف الحرب عاجلا، كلما ساهم ذلك في خدمة الشعوب والحدّ من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطالهم".
ومضى الرئيس الإيراني متطرقا إلى القضايا الإقليمية والأزمة في أوكرانيا وقال: "إن شعب أوكرانيا، مثل شعب أفغانستان واليمن والعراق، وقع ضحية للسياسات الشريرة للولايات المتحدة".
وحول المفاوضات الجارية بين إيران والقوى الكبرى بالعاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي
الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 قال رئيسي إن "وزارة الخارجية والفريق (الإيراني) المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة العملية بقوة"، مستدركا بقوله "لكن الحكومة لن تجعل أيا من برامجها رهنا بهذه المفاوضات أو الاتفاق النووي".