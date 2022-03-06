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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220306/رئيس-إيران-الشعب-الأوكراني-ضحية-لسياسات-أمريكا-الشريرة-1059550911.html
رئيس إيران: الشعب الأوكراني ضحية لسياسات أمريكا الشريرة
رئيس إيران: الشعب الأوكراني ضحية لسياسات أمريكا الشريرة
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، إن الشعب الأوكراني مثل الشعب الأفغاني والعراقي واليمني، وقع ضحية لـ "سياسات أمريكا الشريرة". 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:33+0000
2022-03-06T18:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إيران
أخبار إيران
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال رئيسي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما قال المرشد الأعلى، تعارض الحرب قطعا، وترى بأنه كلما تم ايقاف الحرب عاجلا، كلما ساهم ذلك في خدمة الشعوب والحدّ من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطالهم".ومضى الرئيس الإيراني متطرقا إلى القضايا الإقليمية والأزمة في أوكرانيا وقال: "إن شعب أوكرانيا، مثل شعب أفغانستان واليمن والعراق، وقع ضحية للسياسات الشريرة للولايات المتحدة".وحول المفاوضات الجارية بين إيران والقوى الكبرى بالعاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 قال رئيسي إن "وزارة الخارجية والفريق (الإيراني) المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة العملية بقوة"، مستدركا بقوله "لكن الحكومة لن تجعل أيا من برامجها رهنا بهذه المفاوضات أو الاتفاق النووي".
إيران
أخبار إيران
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إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا

رئيس إيران: الشعب الأوكراني ضحية لسياسات أمريكا الشريرة

18:33 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، إن الشعب الأوكراني مثل الشعب الأفغاني والعراقي واليمني، وقع ضحية لـ "سياسات أمريكا الشريرة".
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال رئيسي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما قال المرشد الأعلى، تعارض الحرب قطعا، وترى بأنه كلما تم ايقاف الحرب عاجلا، كلما ساهم ذلك في خدمة الشعوب والحدّ من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطالهم".
ومضى الرئيس الإيراني متطرقا إلى القضايا الإقليمية والأزمة في أوكرانيا وقال: "إن شعب أوكرانيا، مثل شعب أفغانستان واليمن والعراق، وقع ضحية للسياسات الشريرة للولايات المتحدة".
وحول المفاوضات الجارية بين إيران والقوى الكبرى بالعاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 قال رئيسي إن "وزارة الخارجية والفريق (الإيراني) المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة العملية بقوة"، مستدركا بقوله "لكن الحكومة لن تجعل أيا من برامجها رهنا بهذه المفاوضات أو الاتفاق النووي".
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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