https://arabic.sputniknews.com/20220306/رئيس-الصومال-يبحث-مع-أمير-قطر-في-الدوحة-مستجدات-الأوضاع-في-بلاده-صورة-1059528223.html
رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة
رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة
بحث الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في بلاده مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة للعاصمة القطرية الدوحة. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:55+0000
2022-03-06T10:55+0000
2022-03-06T10:55+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
الصومال
العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأعرب فرماجو عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود بلاده ودعمها الدائم للشعب الصومالي، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وجرى خلال المقابلة بين الزعيمين في الديوان الأميري القطري بحث علاقات التعاون بين بلديهما وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان سفير قطر لدى الصومال، حسن بن حمزة هاشم، قال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، إن "بلاده قدمت للصومال دعما تنمويا في عدة مجالات، منها تمويل طرق تربط العاصمة مقديشو بمدينتي أفغوي وجوهر"، وأكد أنها "مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الصومالي ككل، كونها تربط مناطق الانتاج في المدينتين بأسواق العاصمة".وأضاف هاشم، أن "صندوق قطر للتنمية تكفل بتأهيل وإعادة بناء عدد من المباني الحكومية في الصومال، منها مبنى رئاسة الحكومة، ومقر بلدية مقديشو، والمعهد الدبلوماسي التابع للخارجية للصومالية، وكذلك تقديم 68 مدرعة عسكرية من وزارة الدفاع القطرية لدعم القوات المسلحة الصومالية في معركتها ضد الإرهاب".
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قطر, أخبار قطر اليوم, الصومال, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة
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بحث الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في بلاده مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة للعاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب فرماجو عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود بلاده ودعمها الدائم للشعب الصومالي، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية
(قنا).
وجرى خلال المقابلة بين الزعيمين في الديوان الأميري القطري بحث علاقات التعاون بين بلديهما وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان سفير قطر لدى الصومال، حسن بن حمزة هاشم، قال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، إن "بلاده قدمت للصومال دعما تنمويا في عدة مجالات
، منها تمويل طرق تربط العاصمة مقديشو بمدينتي أفغوي وجوهر"، وأكد أنها "مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الصومالي ككل، كونها تربط مناطق الانتاج في المدينتين بأسواق العاصمة".
وأضاف هاشم، أن "صندوق قطر للتنمية تكفل بتأهيل وإعادة بناء عدد من المباني الحكومية في الصومال، منها مبنى رئاسة الحكومة، ومقر بلدية مقديشو، والمعهد الدبلوماسي التابع للخارجية للصومالية، وكذلك تقديم 68 مدرعة عسكرية من وزارة الدفاع القطرية لدعم القوات المسلحة الصومالية في معركتها ضد الإرهاب".