عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220306/رئيس-الصومال-يبحث-مع-أمير-قطر-في-الدوحة-مستجدات-الأوضاع-في-بلاده-صورة-1059528223.html
رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة
رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة
بحث الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في بلاده مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة للعاصمة القطرية الدوحة. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:55+0000
2022-03-06T10:55+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
الصومال
العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058937799_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7fd1d90e1b124bdce9caac3c1e3b40ff.jpg
وأعرب فرماجو عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود بلاده ودعمها الدائم للشعب الصومالي، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وجرى خلال المقابلة بين الزعيمين في الديوان الأميري القطري بحث علاقات التعاون بين بلديهما وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان سفير قطر لدى الصومال، حسن بن حمزة هاشم، قال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، إن "بلاده قدمت للصومال دعما تنمويا في عدة مجالات، منها تمويل طرق تربط العاصمة مقديشو بمدينتي أفغوي وجوهر"، وأكد أنها "مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الصومالي ككل، كونها تربط مناطق الانتاج في المدينتين بأسواق العاصمة".وأضاف هاشم، أن "صندوق قطر للتنمية تكفل بتأهيل وإعادة بناء عدد من المباني الحكومية في الصومال، منها مبنى رئاسة الحكومة، ومقر بلدية مقديشو، والمعهد الدبلوماسي التابع للخارجية للصومالية، وكذلك تقديم 68 مدرعة عسكرية من وزارة الدفاع القطرية لدعم القوات المسلحة الصومالية في معركتها ضد الإرهاب".
قطر
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058937799_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f155850ad5f754143b600adabdb7bddb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, الصومال, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة

10:55 GMT 06.03.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
تابعنا عبرGoogle news
بحث الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في بلاده مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة للعاصمة القطرية الدوحة.
وأعرب فرماجو عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود بلاده ودعمها الدائم للشعب الصومالي، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وجرى خلال المقابلة بين الزعيمين في الديوان الأميري القطري بحث علاقات التعاون بين بلديهما وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان سفير قطر لدى الصومال، حسن بن حمزة هاشم، قال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، إن "بلاده قدمت للصومال دعما تنمويا في عدة مجالات، منها تمويل طرق تربط العاصمة مقديشو بمدينتي أفغوي وجوهر"، وأكد أنها "مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الصومالي ككل، كونها تربط مناطق الانتاج في المدينتين بأسواق العاصمة".
وأضاف هاشم، أن "صندوق قطر للتنمية تكفل بتأهيل وإعادة بناء عدد من المباني الحكومية في الصومال، منها مبنى رئاسة الحكومة، ومقر بلدية مقديشو، والمعهد الدبلوماسي التابع للخارجية للصومالية، وكذلك تقديم 68 مدرعة عسكرية من وزارة الدفاع القطرية لدعم القوات المسلحة الصومالية في معركتها ضد الإرهاب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала