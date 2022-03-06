https://arabic.sputniknews.com/20220306/رئيس-الصومال-يبحث-مع-أمير-قطر-في-الدوحة-مستجدات-الأوضاع-في-بلاده-صورة-1059528223.html

رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة

رئيس الصومال يبحث مع أمير قطر في الدوحة مستجدات الأوضاع في بلاده... صورة

بحث الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في بلاده مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة للعاصمة القطرية الدوحة. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T10:55+0000

2022-03-06T10:55+0000

2022-03-06T10:55+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

الصومال

العالم العربي

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058937799_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7fd1d90e1b124bdce9caac3c1e3b40ff.jpg

وأعرب فرماجو عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود بلاده ودعمها الدائم للشعب الصومالي، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وجرى خلال المقابلة بين الزعيمين في الديوان الأميري القطري بحث علاقات التعاون بين بلديهما وأوجه تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان سفير قطر لدى الصومال، حسن بن حمزة هاشم، قال في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، إن "بلاده قدمت للصومال دعما تنمويا في عدة مجالات، منها تمويل طرق تربط العاصمة مقديشو بمدينتي أفغوي وجوهر"، وأكد أنها "مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الصومالي ككل، كونها تربط مناطق الانتاج في المدينتين بأسواق العاصمة".وأضاف هاشم، أن "صندوق قطر للتنمية تكفل بتأهيل وإعادة بناء عدد من المباني الحكومية في الصومال، منها مبنى رئاسة الحكومة، ومقر بلدية مقديشو، والمعهد الدبلوماسي التابع للخارجية للصومالية، وكذلك تقديم 68 مدرعة عسكرية من وزارة الدفاع القطرية لدعم القوات المسلحة الصومالية في معركتها ضد الإرهاب".

قطر

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

قطر, أخبار قطر اليوم, الصومال, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني