https://arabic.sputniknews.com/20220306/سيئول-تعلن-عن-اختبار-لأداء-الرادار-المتقدم-لتطوير-مقاتلاتها-1059525860.html
سيئول تعلن عن اختبار لأداء "الرادار المتقدم" لتطوير مقاتلاتها
سيئول تعلن عن اختبار لأداء "الرادار المتقدم" لتطوير مقاتلاتها
أعلنت كوريا الجنوبية عن قيامها بإجراء اختبار لنظام رادار متقدم محلي الصنع خلال هذا الشهر. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:02+0000
2022-03-06T10:02+0000
2022-03-06T10:02+0000
كوريا الجنوبية
رادار روسي
طائرة مقاتلة
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وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية، إنها ستبدأ اختبارا "لأداء نظام رادار محلي الصنع هذا الشهر كجزء من مشروع تطوير المقاتلات الرئيسي في البلاد".وأوضح البيان أن الجيش في سيئول يخطط لـ "إطلاق برنامج الاختبار للرادار من نوع مصفوفة المسح الإلكتروني النشط، "إيه إي إس إيه" في منتصف مارس/ آذار ليتم تثبيته على طائرة مقاتلة من طراز "كيه إف21".وأشار البيان إلى أن البرنامج تم تصميمه عقب "إجراء الاختبار التجريبي في الخارج في العام الماضي لتحديد وتقليل أي مخاطر تشغيلية غير متوقعة من خلال تحسين البرمجية، وفقا لمسؤولين في إدارة برنامج اقتناء الدفاع "دي إيه بي إيه".يشار إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على المركز الثاني عشر في العالم في تطوير نظام رادار "إيه إي إس إيه" بتقنيات محلية.
https://arabic.sputniknews.com/20181127/كوريا-إنذار-مبكر-1037033232.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, رادار روسي, طائرة مقاتلة
سيئول تعلن عن اختبار لأداء "الرادار المتقدم" لتطوير مقاتلاتها
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أعلنت كوريا الجنوبية عن قيامها بإجراء اختبار لنظام رادار متقدم محلي الصنع خلال هذا الشهر.
وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب
الكورية الجنوبية، قالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية، إنها ستبدأ اختبارا "لأداء نظام رادار محلي الصنع هذا الشهر كجزء من مشروع تطوير المقاتلات الرئيسي في البلاد".
27 نوفمبر 2018, 15:42 GMT
وأوضح البيان أن الجيش في سيئول
يخطط لـ "إطلاق برنامج الاختبار للرادار من نوع مصفوفة المسح الإلكتروني النشط، "إيه إي إس إيه" في منتصف مارس/ آذار ليتم تثبيته على طائرة مقاتلة من طراز "كيه إف21".
وفيما لفت البيان إلى أن الطائرة "كيه إف 21" خاضعة حاليا للتطوير، أكد أنه مقرر له الاستمرر حتى شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل.
وأشار البيان إلى أن البرنامج تم تصميمه عقب "إجراء الاختبار التجريبي في الخارج في العام الماضي لتحديد وتقليل أي مخاطر تشغيلية غير متوقعة من خلال تحسين البرمجية، وفقا لمسؤولين في إدارة برنامج اقتناء الدفاع "دي إيه بي إيه".
ووفقا للبيان يتضمن البرنامج "اختبار قدرات الكشف والتتبع للرادار في وضع جو-جو، وسيقوم الجيش بتركيب الرادار على طائرة اختبار معدلة من طرازB-737 لبرنامج الاختبار المحدد لفحص 62 فئة تقييم من خلال ما مجموعه 50 اختبار طيران".
يشار إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على المركز الثاني عشر في العالم في تطوير نظام رادار "إيه إي إس إيه" بتقنيات محلية.