https://arabic.sputniknews.com/20220306/شركة-الطاقة-الفرنسية-إنجي-الاتحاد-الأوروبي-لن-يكون-قادرا-على-إيجاد-بديل-للغاز-الروسي-1059549621.html
شركة الطاقة الفرنسية "إنجي": الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي
شركة الطاقة الفرنسية "إنجي": الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي
قالت كاثرين ماكغريغور، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل كامل للغاز الروسي. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:05+0000
2022-03-06T18:05+0000
2022-03-06T18:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
أخبار فرنسا
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وأشارت ماكغريغور إلى أن حوالي 40% من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا. في بعض بلدان أوروبا الشرقية ، يكون الاعتماد عليه بنسبة 100%. سيكون لإيقاف الإمدادات عواقب وخيمة وسريعة للغاية".وأعلنت "غازبروم"، في 28 فبراير/ شباط، أن "تجديد مخزون أوروبا تحت الأرض هذا العام سيتطلب ضخ غاز أكثر مما يتم ضخه عادة في أي موسم صيفي واحد".وأكدت "غازبروم" عبر قناتها على "تلغرام": "من أجل تجديد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بحلول الشتاء المقبل، سيكون من الضروري ضخ كميات كبيرة من الغاز التي لم يتم ضخها في موسم صيفي واحد من قبل".يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطول 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/السفير-روسيا-لدى-الدنمارك-يؤكد-أن-الأخيرة-لا-تعتزم-التخلي-عن-الغاز-الروسي-1059334429.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار فرنسا
شركة الطاقة الفرنسية "إنجي": الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي
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قالت كاثرين ماكغريغور، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل كامل للغاز الروسي.
وأشارت ماكغريغور إلى أن حوالي 40% من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي
يأتي من روسيا. في بعض بلدان أوروبا الشرقية ، يكون الاعتماد عليه بنسبة 100%. سيكون لإيقاف الإمدادات عواقب وخيمة وسريعة للغاية".
وأعلنت "غازبروم"، في 28 فبراير/ شباط، أن "تجديد مخزون أوروبا تحت الأرض هذا العام سيتطلب ضخ غاز أكثر مما يتم ضخه عادة في أي موسم صيفي واحد".
وأكدت "غازبروم" عبر قناتها على "تلغرام": "من أجل تجديد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية
بحلول الشتاء المقبل، سيكون من الضروري ضخ كميات كبيرة من الغاز التي لم يتم ضخها في موسم صيفي واحد من قبل".
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق، إن حزمة العقوبات الأوروبية
ستطول 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.