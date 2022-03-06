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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/صحيفة-أمريكا-تتطلع-إلى-احتياطيات-النفط-الضخمة-في-فنزويلا-1059527103.html
صحيفة: أمريكا تتطلع إلى احتياطيات النفط الضخمة في فنزويلا
صحيفة: أمريكا تتطلع إلى احتياطيات النفط الضخمة في فنزويلا
غادر مسؤولون أمريكيون كبار إلى فنزويلا يوم السبت، للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما يعتقد أنها محاولة لفصل موسكو عن حلفائها الدوليين، والاستفادة من... 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:29+0000
2022-03-06T10:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لفتت انتباه الولايات المتحدة إلى حلفاء موسكو في أمريكا اللاتينية، وقادتها إلى تقييم تهديد محتمل في حال تصعيد التوترات.لم يُعرف حتى الآن المسؤولون الأمريكيون الذين ضمهم الوفد الأمريكي إلى فنزويلا ومن سيلتقون بهم. كانت حكومة مادورو حريصة على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وفي حين يفكر الغرب في فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية، يمكن لهم استخدام احتياطيات فنزويلا كبديل، بحسب الصحيفة.تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم لكنها تفتقر إلى الاستثمارات اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، كما عانت طويلا في هذا المجال بسبب العقوبات الأمريكية، والتي أدت إلى تدهور الإنتاج والصادرات وتراجع عائدات البلاد التي اعتمدت طويلا على النفد كمصدر للدخل والعملة الأجنبية.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/جونسون-الناتو-لم-يرسل-جنودا-إلى-أوكرانيا-ولن-يدخل-في-نزاع-مع-روسيا-1059524672.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

صحيفة: أمريكا تتطلع إلى احتياطيات النفط الضخمة في فنزويلا

10:29 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Aleksey Drujinin / الذهاب إلى بنك الصوربوتين مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
بوتين مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Aleksey Drujinin
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غادر مسؤولون أمريكيون كبار إلى فنزويلا يوم السبت، للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما يعتقد أنها محاولة لفصل موسكو عن حلفائها الدوليين، والاستفادة من احتياطياتها النفطية الضخمة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لفتت انتباه الولايات المتحدة إلى حلفاء موسكو في أمريكا اللاتينية، وقادتها إلى تقييم تهديد محتمل في حال تصعيد التوترات.
لم يُعرف حتى الآن المسؤولون الأمريكيون الذين ضمهم الوفد الأمريكي إلى فنزويلا ومن سيلتقون بهم. كانت حكومة مادورو حريصة على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وفي حين يفكر الغرب في فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية، يمكن لهم استخدام احتياطيات فنزويلا كبديل، بحسب الصحيفة.
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
جونسون: الناتو لم يرسل جنودا إلى أوكرانيا ولن يدخل في نزاع مع روسيا
09:41 GMT
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم لكنها تفتقر إلى الاستثمارات اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، كما عانت طويلا في هذا المجال بسبب العقوبات الأمريكية، والتي أدت إلى تدهور الإنتاج والصادرات وتراجع عائدات البلاد التي اعتمدت طويلا على النفد كمصدر للدخل والعملة الأجنبية.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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