https://arabic.sputniknews.com/20220306/عاصفة-ترابية-تضرب-مصر-وتحذيرات-للمواطنين-بعدم-الخروج-من-المنازل-فيديو-1059527258.html
عاصفة ترابية تضرب مصر وتحذيرات للمواطنين بعدم الخروج من المنازل... فيديو
عاصفة ترابية تضرب مصر وتحذيرات للمواطنين بعدم الخروج من المنازل... فيديو
أعلنت هيئة الأرصاد المصرية أن البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني تنشط معه الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:30+0000
2022-03-06T10:30+0000
2022-03-06T10:30+0000
مصر
أخبار المناخ في العالم
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وقالت الهيئة في بيان أن المنخفض الذي يضرب مصر سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، ويكون الجو دافئا على السواحل الغربية حارا على جنوب البلاد نهارا.وأوضحت أن الظاهرة المؤثرة له هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/س)، والسواحل الشمالية وسيناء (70:60كم/س).وفي السياق، نصحت غرفة العمليات وإدارة الأزمات في مصر بالتأكيد على تثبيت أية معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط وكذلك على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار المناخ في العالم
عاصفة ترابية تضرب مصر وتحذيرات للمواطنين بعدم الخروج من المنازل... فيديو
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أعلنت هيئة الأرصاد المصرية أن البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني تنشط معه الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة.
وقالت الهيئة في بيان
أن المنخفض الذي يضرب مصر سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، ويكون الجو دافئا على السواحل الغربية حارا على جنوب البلاد نهارا.
وأوضحت أن الظاهرة المؤثرة له هي نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/س)، والسواحل الشمالية وسيناء (70:60كم/س).
وفي السياق، نصحت غرفة العمليات وإدارة الأزمات في مصر
بالتأكيد على تثبيت أية معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط وكذلك على قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة القيادة بحذر.
وطالبت أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال بتجنب الغبار، وعلى المارة الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.
كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.