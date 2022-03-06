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https://arabic.sputniknews.com/20220306/غروسي-كييف-أبلغتنا-أن-إدارة-محطة-زابوريجيا-النووية-تخضع-لتوجيهات-القوات-المسلحة-الروسية-1059550091.html
غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لتوجيهات القوات المسلحة الروسية
غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لتوجيهات القوات المسلحة الروسية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة أن إدارة محطة كييف تخضع حاليا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:24+0000
2022-03-06T18:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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رصد عسكري
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فيينا - سبوتنيك. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في بيان، "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنه بينما يستمر العاملون بمحطة زابوريجيا النووية في تشغيلها فإن إدارتها تخضع حاليًا لتوجيهات قائد القوات الروسية التي سيطرت على المحطة".وأضاف غروسي أن السلطات الأوكرانية أوضحت للوكالة أيضا أن أي إجراءات تتخذها إدارة محطة زابوريجيا النووية، بما في ذلك إجراءات التشغيل الفني للمفاعلات الستة بالمحطة، تتطلب موافقة مسبقة من قائد القوات الروسية المسيطرة على المحطة.وكان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، قد أخبر نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/بوتين-يؤكد-لماكرون-أن-محطة-زابوريجيا-النووية-تحت-الحماية-وأن-مستوى-الإشعاع-في-محيطها-آمن-1059539137.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري

غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لتوجيهات القوات المسلحة الروسية

18:24 GMT 06.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة أن إدارة محطة كييف تخضع حاليا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية.
فيينا - سبوتنيك. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في بيان، "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنه بينما يستمر العاملون بمحطة زابوريجيا النووية في تشغيلها فإن إدارتها تخضع حاليًا لتوجيهات قائد القوات الروسية التي سيطرت على المحطة".

وأضاف غروسي أن السلطات الأوكرانية أوضحت للوكالة أيضا أن أي إجراءات تتخذها إدارة محطة زابوريجيا النووية، بما في ذلك إجراءات التشغيل الفني للمفاعلات الستة بالمحطة، تتطلب موافقة مسبقة من قائد القوات الروسية المسيطرة على المحطة.
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين يؤكد لماكرون هاتفيا أن كييف لا تلتزم باتفاقات إجلاء المدنيين
14:27 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، قد أخبر نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.
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- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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