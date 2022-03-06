https://arabic.sputniknews.com/20220306/غروسي-كييف-أبلغتنا-أن-إدارة-محطة-زابوريجيا-النووية-تخضع-لتوجيهات-القوات-المسلحة-الروسية-1059550091.html
غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لتوجيهات القوات المسلحة الروسية
غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لتوجيهات القوات المسلحة الروسية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة أن إدارة محطة كييف تخضع حاليا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T18:24+0000
2022-03-06T18:24+0000
2022-03-06T18:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
رصد عسكري
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فيينا - سبوتنيك. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في بيان، "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنه بينما يستمر العاملون بمحطة زابوريجيا النووية في تشغيلها فإن إدارتها تخضع حاليًا لتوجيهات قائد القوات الروسية التي سيطرت على المحطة".وأضاف غروسي أن السلطات الأوكرانية أوضحت للوكالة أيضا أن أي إجراءات تتخذها إدارة محطة زابوريجيا النووية، بما في ذلك إجراءات التشغيل الفني للمفاعلات الستة بالمحطة، تتطلب موافقة مسبقة من قائد القوات الروسية المسيطرة على المحطة.وكان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، قد أخبر نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/بوتين-يؤكد-لماكرون-أن-محطة-زابوريجيا-النووية-تحت-الحماية-وأن-مستوى-الإشعاع-في-محيطها-آمن-1059539137.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
غروسي: كييف أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لتوجيهات القوات المسلحة الروسية
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن السلطات الأوكرانية أبلغت الوكالة أن إدارة محطة كييف تخضع حاليا لتوجيهات القوات المسلحة الروسية.
فيينا - سبوتنيك. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في بيان، "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنه بينما يستمر العاملون بمحطة زابوريجيا النووية
في تشغيلها فإن إدارتها تخضع حاليًا لتوجيهات قائد القوات الروسية التي سيطرت على المحطة".
وأضاف غروسي أن السلطات الأوكرانية أوضحت للوكالة أيضا أن أي إجراءات تتخذها إدارة محطة زابوريجيا النووية، بما في ذلك إجراءات التشغيل الفني للمفاعلات الستة بالمحطة، تتطلب موافقة مسبقة من قائد القوات الروسية المسيطرة على المحطة.
وكان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، قد أخبر نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب الكرملين، أن محطة زابوريجيا النووية
تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن، مؤكدا أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة.