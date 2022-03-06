https://arabic.sputniknews.com/20220306/قوات-دونيتسك-تحرر-68-منطقة-سكنية-من-الجيش-الأوكراني----1059552293.html
قوات دونيتسك تحرر 68 منطقة سكنية من الجيش الأوكراني
قوات دونيتسك تحرر 68 منطقة سكنية من الجيش الأوكراني
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، تحرير 68 منطقة سكنية جديدة كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T19:21+0000
2022-03-06T19:21+0000
2022-03-06T19:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأفاد مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك، بأنه "حتى مساء يوم 6 مارس/ آذار، قامت قوات جمهورية دونيتسك الديمقراطية بتحرير 68 منطقة كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية".وكانت قوات الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية، قد قالت في بيان، "اليوم، وفي أثناء محاولة للخروج من مدينة ماريوبول عبر الممر الإنساني على طريقM23 السريع باتجاه مدينة نوفوازوفسك، تعرضت مجموعة من المدنيين لإطلاق نار من جانب ميليشيات كتيبة آزوف القومية. ووفقًا لتقدير أولي قُتل مدنيان وأصيب أربعة آخرون".وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تنتهك بشكل سافر اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، من خلال شن هجمات مثل تلك التي وقعت في ماريوبول.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/دونيتسك-ميليشيات-آزوف-الإرهابية-تقتل-مواطنين-أثناء-إجلائهم-من-ماريوبول----1059548249.html
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روسيا, العالم
قوات دونيتسك تحرر 68 منطقة سكنية من الجيش الأوكراني
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، تحرير 68 منطقة سكنية جديدة كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
وأفاد مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك، بأنه "حتى مساء يوم 6 مارس/ آذار، قامت قوات جمهورية دونيتسك الديمقراطية بتحرير 68 منطقة كانت في السابق تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار مقر الدفاع الإقليمي، أن القوات التابعة لجمهورية دونيتسك وصلت إلى حدود منطقة زابوروجي.
وكانت قوات الدفاع بجمهورية دونيتسك
الشعبية، قد قالت في بيان، "اليوم، وفي أثناء محاولة للخروج من مدينة ماريوبول عبر الممر الإنساني على طريقM23 السريع باتجاه مدينة نوفوازوفسك، تعرضت مجموعة من المدنيين لإطلاق نار من جانب ميليشيات كتيبة آزوف القومية. ووفقًا لتقدير أولي قُتل مدنيان وأصيب أربعة آخرون".
وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية تنتهك بشكل سافر اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، من خلال شن هجمات مثل تلك التي وقعت في ماريوبول.