https://arabic.sputniknews.com/20220306/كوريا-الجنوبية-تحظر-تصدير-المواد-الاستراتيجية-إلى-بيلاروسيا-1059524109.html
كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى بيلاروسيا
كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى بيلاروسيا
أعلنت كوريا الجنوبية أنها قررت حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى دولة بيلاروسيا، بسبب موقف الأخيرة من العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:37+0000
2022-03-06T09:37+0000
2022-03-06T09:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في خبر، مشيرة إلى أن سيئول قررت اليوم الأحد، تطبيق ضوابط تصدير على بيلاروسيا مماثلة لتلك التي طبقتها على روسيا.ولفتت حكومة كوريا الجنوبية إلى أن السبب في فرض الضوابط التصديرية هو "اعتبار بيلاروسيا دولة داعمة للغزو الروسي لأوكرانيا"، على حد وصفها.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وفي الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/دونيتسك-سنقوم-بفتح-الممرات-الإنسانية-لعبور-المدنيين-من-مدينتي-ماريوبول-وفولنوفاخا-اليوم-صباحا-1059518220.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار بيلاروسيا اليوم
كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى بيلاروسيا
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أعلنت كوريا الجنوبية أنها قررت حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى دولة بيلاروسيا، بسبب موقف الأخيرة من العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في خبر
، مشيرة إلى أن سيئول قررت اليوم الأحد، تطبيق ضوابط تصدير على بيلاروسيا مماثلة لتلك التي طبقتها على روسيا.
ولفتت حكومة كوريا الجنوبية إلى أن السبب في فرض الضوابط التصديرية هو "اعتبار بيلاروسيا دولة داعمة للغزو الروسي لأوكرانيا
"، على حد وصفها.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر
. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وفي الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية
بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.