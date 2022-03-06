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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/كوريا-الجنوبية-تحظر-تصدير-المواد-الاستراتيجية-إلى-بيلاروسيا-1059524109.html
كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى بيلاروسيا
كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى بيلاروسيا
أعلنت كوريا الجنوبية أنها قررت حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى دولة بيلاروسيا، بسبب موقف الأخيرة من العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T09:37+0000
2022-03-06T09:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في خبر، مشيرة إلى أن سيئول قررت اليوم الأحد، تطبيق ضوابط تصدير على بيلاروسيا مماثلة لتلك التي طبقتها على روسيا.ولفتت حكومة كوريا الجنوبية إلى أن السبب في فرض الضوابط التصديرية هو "اعتبار بيلاروسيا دولة داعمة للغزو الروسي لأوكرانيا"، على حد وصفها.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وفي الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/دونيتسك-سنقوم-بفتح-الممرات-الإنسانية-لعبور-المدنيين-من-مدينتي-ماريوبول-وفولنوفاخا-اليوم-صباحا-1059518220.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار بيلاروسيا اليوم

كوريا الجنوبية تحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى بيلاروسيا

09:37 GMT 06.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورالمفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أعلنت كوريا الجنوبية أنها قررت حظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى دولة بيلاروسيا، بسبب موقف الأخيرة من العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، في خبر، مشيرة إلى أن سيئول قررت اليوم الأحد، تطبيق ضوابط تصدير على بيلاروسيا مماثلة لتلك التي طبقتها على روسيا.
ولفتت حكومة كوريا الجنوبية إلى أن السبب في فرض الضوابط التصديرية هو "اعتبار بيلاروسيا دولة داعمة للغزو الروسي لأوكرانيا"، على حد وصفها.
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
دونيتسك: فتح الممرات الإنسانية صباح اليوم لعبور المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا
05:57 GMT
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وفي الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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