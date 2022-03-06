https://arabic.sputniknews.com/20220306/لأول-مرة-منتخب-الكاراتيه-المغربي-في-دورة-مع-نظيره-الإسرائيلي-1059524999.html

لأول مرة.. منتخب الكاراتيه المغربي في دورة مع نظيره الإسرائيلي

لأول مرة.. منتخب الكاراتيه المغربي في دورة مع نظيره الإسرائيلي

يشارك منتخب الكاراتيه المغربي في دورة مع نظيره فريق الكاراتيه الإسرائيلي، للمرة الأولى بين البلدين. 06.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-06T09:48+0000

2022-03-06T09:48+0000

2022-03-06T09:48+0000

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وأفادت إسرائيل بالعربية، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأنه للمرة الأولى بين البلدين، يشارك منتخب الكاراتيه المغربي في دورة مع فريق الكاراتيه الإسرائيلي،، بدعوى زرع السلام في نفوس الشباب عبر الرياضة.ونقلت وزارة الخارجية على لسان المدير العام للجامعة الملكية المغربية لرياضة الكاراتيه، سعيد الشراط، أنه تم على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية تعاون رياضي مع الاتحاد الإسرائيلي للكاراتيه.وفي سياق متصل، أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس السبت، أن وفدا من رجال أعمال مغاربة يزور تل أبيب نهاية الأسبوع الثاني من مارس الجاري لتوقيع اتفاقيات اقتصادية.وحسب تصريحات نقلها موقع i24 عن مصدر خاص، تبدأ الزيارة في 13 مارس وتستمر لمدة 3 أيام.وأوضح المصدر أن الوفد سيزور إسرائيل على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وستكون تلك الرحلة بداية انطلاق الرحلات المباشرة بين تل أبيب والدار البيضاء.وفيما أكد المصدر أن الوفد المغربي تابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويرأسه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، أوضح أنه سيقوم بـ "توقيع اتفاقيات وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي".ولفت إلى أن هذه الزيارة تأخرت عن موعدها الذي كان مقررا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بسبب إغلاقات كورونا.وتوقع المصدر أن يطلع الجانب الإسرائيلي نظيره المغربي على "فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون وخلق الشراكات بين المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في مجالات اقتصادية متعدد".يشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية، وذلك خلال زيارة قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب أواخر فبراير/ شباط الماضي، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

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