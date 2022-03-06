للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. بينيت يتصل هاتفيا بزيلينسكي
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتصل هاتفيا بالرئيس الأوكراني، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة فقط.
وأفادت "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن اتصال بينيت هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة فقط، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء أمس السبت.
Prime Minister Naftali Bennett spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa a short while ago.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 6, 2022
This is the third conversation between the two leaders in the past day.
وأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى قبل قليل المكالمة الثالثة بينهما.
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت: "انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر ثلاث ساعات".
🇮🇱🇺🇦— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 6, 2022
לשכת ראש הממשלה:
ראש הממשלה, נפתלי בנט, שוחח לפני זמן קצר עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. זו השיחה השלישית בין השניים ביממה האחרונה. pic.twitter.com/kVMbFAbpFx
ونوه البيان إلى أن "رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا".
وتابع البيان: "يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)".
وأضاف البيان: "كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي".