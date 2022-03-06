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https://arabic.sputniknews.com/20220306/للمرة-الثالثة-خلال-24-ساعة-بينيت-يتصل-هاتفيا-بزيلينسكي-1059526038.html
للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. بينيت يتصل هاتفيا بزيلينسكي
للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. بينيت يتصل هاتفيا بزيلينسكي
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتصل هاتفيا بالرئيس الأوكراني، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة فقط. 06.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-06T10:05+0000
2022-03-06T10:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأفادت "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن اتصال بينيت هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة فقط، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء أمس السبت.وأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى قبل قليل المكالمة الثالثة بينهما.وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت: "انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر ثلاث ساعات".ونوه البيان إلى أن "رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا".وتابع البيان: "يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)".وأضاف البيان: "كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي".
إسرائيل
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إسرائيل, فلاديمير بوتين, روسيا

للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. بينيت يتصل هاتفيا بزيلينسكي

10:05 GMT 06.03.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتصل هاتفيا بالرئيس الأوكراني، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة فقط.
وأفادت "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن اتصال بينيت هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة فقط، وذلك على خلفية اجتماع بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مساء أمس السبت.
وأجرى بينيت اتصاله الأول بزيلينسكي فور انتهاء اجتماعه مع بوتين، في وقت متأخر من مساء السبت، بينما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أجرى قبل قليل المكالمة الثالثة بينهما.
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت: "انتهى الاجتماع بين رئيس الوزراء بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر ثلاث ساعات".
ونوه البيان إلى أن "رئيس الوزراء (الإسرائيلي) ينسق أعماله مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، وهو على اتصال دائم بأوكرانيا".
وتابع البيان: "يأتي الاجتماع بعد سلسلة طويلة من المحادثات بين رئيس الوزراء وزعماء العالم الأسبوع الماضي.. ناقش رئيس الوزراء أيضا مع الرئيس بوتين الوضع الذي يجد الإسرائيليون والجاليات اليهودية أنفسهم فيه نتيجة للصراع (في أوكرانيا)".
وأضاف البيان: "كما تم خلال الاجتماع بحث مسار المحادثات حول البرنامج النووي في فيينا. وعبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي) عن موقف إسرائيل الرافض للعودة للاتفاق النووي".
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس12:14 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس3 مارس, 09:17 GMT
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